https://ria.ru/20220904/pozhary-1814299648.html

В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек

В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек - РИА Новости, 04.09.2022

В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек

Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T06:03

2022-09-04T06:03

2022-09-04T09:18

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, 1841 человек эвакуирован. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров.К настоящему моменту четыре человека находятся в больнице, шесть врачи отпустили домой после осмотра и оказания помощи.В МЧС информировали, что работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается, задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов."Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен", - указывается в сообщении.Пожары в жилых домах сел Аманкарагай и Озерное локализовали, ведется тушение отдельных очагов.По данным Казгидромета, в воскресенье на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 метров в секунду.

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Кадры тушения пожара на севере Казахстана Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя. 2022-09-04T06:03 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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