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В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек - РИА Новости, 04.09.2022
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В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек
В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек - РИА Новости, 04.09.2022
В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек
Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T06:03
2022-09-04T09:18
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, 1841 человек эвакуирован. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров.К настоящему моменту четыре человека находятся в больнице, шесть врачи отпустили домой после осмотра и оказания помощи.В МЧС информировали, что работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается, задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов."Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен", - указывается в сообщении.Пожары в жилых домах сел Аманкарагай и Озерное локализовали, ведется тушение отдельных очагов.По данным Казгидромета, в воскресенье на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 метров в секунду.
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Кадры тушения пожара на севере Казахстана
Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
06:03 04.09.2022 (обновлено: 09:18 04.09.2022)
 
В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек

В результате масштабных лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, 1841 человек эвакуирован. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров.
"Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек: в том числе пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата (мэрии - ред.), три сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.
К настоящему моменту четыре человека находятся в больнице, шесть врачи отпустили домой после осмотра и оказания помощи.
В МЧС информировали, что работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается, задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов.
"Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен", - указывается в сообщении.
Пожары в жилых домах сел Аманкарагай и Озерное локализовали, ведется тушение отдельных очагов.
По данным Казгидромета, в воскресенье на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 метров в секунду.
Лесные пожары на севере Казахстана. Кадры МЧС Казахстана
Вчера, 20:59
Площадь лесных пожаров на севере Казахстана достигла 9400 гектаров
 
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