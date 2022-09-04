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В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек
В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек - РИА Новости, 04.09.2022
В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек
Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T06:03
2022-09-04T06:03
2022-09-04T09:18
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, огонь достиг ближайших сел, 1841 человек эвакуирован. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров.К настоящему моменту четыре человека находятся в больнице, шесть врачи отпустили домой после осмотра и оказания помощи.В МЧС информировали, что работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается, задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов."Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен", - указывается в сообщении.Пожары в жилых домах сел Аманкарагай и Озерное локализовали, ведется тушение отдельных очагов.По данным Казгидромета, в воскресенье на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 метров в секунду.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры тушения пожара на севере Казахстана
Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.
2022-09-04T06:03
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан
06:03 04.09.2022 (обновлено: 09:18 04.09.2022)
В результате лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек
В результате масштабных лесных пожаров на севере Казахстана пострадали десять человек
НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Десять человек, в том числе три сотрудника МЧС, пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана
, огонь достиг ближайших сел, 1841 человек эвакуирован. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров.
"Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек: в том числе пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата (мэрии - ред.), три сотрудника МЧС", - говорится в сообщении.
К настоящему моменту четыре человека находятся в больнице, шесть врачи отпустили домой после осмотра и оказания помощи.
В МЧС информировали, что работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области продолжается, задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов.
"Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен", - указывается в сообщении.
Пожары в жилых домах сел Аманкарагай и Озерное локализовали, ведется тушение отдельных очагов.
По данным Казгидромета, в воскресенье на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до 9 метров в секунду.