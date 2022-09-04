12:25 04.09.2022 (обновлено: 12:30 04.09.2022)
В Костанайской области на севере Казахстана тушат пожары
В Костанайской области Казахстана тушат пожары в двух селах и на восьми участках леса
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Борьба с масштабными природными пожарами в Костанайской области на севере Казахстана продолжается, ведется тушение в двух селах, вдоль одной республиканской трассы, а также на восьми участках лесной зоны, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. В тушении задействованы 1332 человека, 159 единиц техники, пять воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали.
"На 14.00 (11.00 мск) производятся тушения в двух населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на восьми участках лесной зоны", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в воскресенье утром из Алма-Аты в Костанайскую область вылетели два вертолета МЧС с водосливными устройствами. "На данный момент в готовности находятся три воздушных судна министерства обороны в городе Нур-Султан с водосливными устройствами", - информирует ведомство.
Кроме того, в столице по инициативе депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.