https://ria.ru/20220904/pozhar-1814328662.html

В Костанайской области на севере Казахстана тушат пожары

В Костанайской области на севере Казахстана тушат пожары - РИА Новости, 04.09.2022

В Костанайской области на севере Казахстана тушат пожары

Борьба с масштабными природными пожарами в Костанайской области на севере Казахстана продолжается, ведется тушение в двух селах, вдоль одной республиканской... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:25

2022-09-04T12:25

2022-09-04T12:30

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костанайская область

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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Борьба с масштабными природными пожарами в Костанайской области на севере Казахстана продолжается, ведется тушение в двух селах, вдоль одной республиканской трассы, а также на восьми участках лесной зоны, сообщила пресс-служба МЧС республики.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. В тушении задействованы 1332 человека, 159 единиц техники, пять воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали."На 14.00 (11.00 мск) производятся тушения в двух населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на восьми участках лесной зоны", - говорится в сообщении.Поясняется, что в воскресенье утром из Алма-Аты в Костанайскую область вылетели два вертолета МЧС с водосливными устройствами. "На данный момент в готовности находятся три воздушных судна министерства обороны в городе Нур-Султан с водосливными устройствами", - информирует ведомство.Кроме того, в столице по инициативе депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, костанайская область