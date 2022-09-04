https://ria.ru/20220904/pozhar-1814309134.html

Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех

Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех - РИА Новости, 04.09.2022

Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех

Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае (на севере страны) возросло до 4, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:22

2022-09-04T09:22

2022-09-04T09:22

в мире

казахстан

костанайская область

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НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости. Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае (на севере страны) возросло до 4, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.В Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели ранее извлекли тела двух погибших из-под завалов."Пострадало семь работников магазина, из них четыре погибли, три получили ожоги и госпитализированы", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

https://ria.ru/20220904/ploschad-1814303533.html

казахстан

костанайская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, костанайская область