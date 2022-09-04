https://ria.ru/20220904/pozhar-1814309134.html
Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех
Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех - РИА Новости, 04.09.2022
Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех
Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае (на севере страны) возросло до 4, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:22
2022-09-04T09:22
2022-09-04T09:22
в мире
казахстан
костанайская область
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НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости. Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае (на севере страны) возросло до 4, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.В Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели ранее извлекли тела двух погибших из-под завалов."Пострадало семь работников магазина, из них четыре погибли, три получили ожоги и госпитализированы", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
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казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, костанайская область
В мире, Казахстан, Костанайская область
Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех
Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае выросло до четырех, еще семь пострадали
НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости. Число жертв пожара в оружейном магазине в казахстанском Костанае (на севере страны) возросло до 4, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
В Костанае в субботу загорелся магазин "Оружейная палата", произошла детонация боеприпасов. Огонь перекинулся на СТО, магазин автозапчастей, столовую. Пожар распространился также на соседние частные жилые дома и повредил несколько автомобилей. Спасатели ранее извлекли тела двух погибших из-под завалов.
"Пострадало семь работников магазина, из них четыре погибли, три получили ожоги и госпитализированы", - говорится в сообщении генпрокуратуры.