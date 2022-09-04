https://ria.ru/20220904/pozhar-1814303344.html

В результате лесных пожаров на севере Казахстана погиб человек

В результате лесных пожаров на севере Казахстана погиб человек - РИА Новости, 04.09.2022

В результате лесных пожаров на севере Казахстана погиб человек

Спасатели извлекли тело одного погибшего из-под завалов при пожаре в одном из сел Костанайской области на севере Казахстана, сообщил глава МЧС республики Юрий... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T07:42

2022-09-04T07:42

2022-09-04T09:18

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 4 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тело одного погибшего из-под завалов при пожаре в одном из сел Костанайской области на севере Казахстана, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домостроений. В результате пожаров пострадали 10 человек, в том числе три сотрудника МЧС. Согласно последней информации, площадь пожара составила 9400 гектаров. В тушении задействованы 600 человек, 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поездов. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали."Сегодня с утра мы при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека - это инвалид 1936 года рождения", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.По словам министра, участковый инспектор при проведении эвакуации оповестил мужчину, но тот отказался. "Но, тем не менее, следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться", - информировал он.

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Кадры тушения пожара на севере Казахстана Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя. 2022-09-04T07:42 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан