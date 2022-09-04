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Ремонт "Северного потока" должен соответствовать контракту, заявил Новак - РИА Новости, 04.09.2022
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Ремонт "Северного потока" должен соответствовать контракту, заявил Новак
Ремонт "Северного потока" должен соответствовать контракту, заявил Новак - РИА Новости, 04.09.2022
Ремонт "Северного потока" должен соответствовать контракту, заявил Новак
Запад в вопросе с "Северным потоком" перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, ремонт и возврат турбины, находящейся сейчас в Германии, должны... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:56
2022-09-04T14:56
экономика
павел зарубин
германия
россия
канада
газпром
siemens
северный поток
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Запад в вопросе с "Северным потоком" перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, ремонт и возврат турбины, находящейся сейчас в Германии, должны соответствовать контракту, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя попытки Германии доказать, что РФ целенаправленно ограничивает поставки газа по "Северному потоку", не забирая готовую турбину для магистрали."Вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования", - добавил он.Кроме того, напомнил вице-премьер, как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование были введены санкции. "Поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать", - заключил Новак."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
https://ria.ru/20220904/panika-1814296670.html
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экономика, павел зарубин, германия, россия, канада, газпром, siemens, северный поток, александр новак
Экономика, Павел Зарубин, Германия, Россия, Канада, Газпром, Siemens, Северный поток, Александр Новак
14:56 04.09.2022
 
Ремонт "Северного потока" должен соответствовать контракту, заявил Новак

Вице-премьер Новак: ремонт "Северного потока" должен соответствовать контракту

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Новак. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Запад в вопросе с "Северным потоком" перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, ремонт и возврат турбины, находящейся сейчас в Германии, должны соответствовать контракту, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую", - сказал Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя попытки Германии доказать, что РФ целенаправленно ограничивает поставки газа по "Северному потоку", не забирая готовую турбину для магистрали.
"Вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования", - добавил он.
Кроме того, напомнил вице-премьер, как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза на соответствующее оборудование были введены санкции. "Поэтому им нужно привести в соответствие с контрактными условиями, для того чтобы это оборудование действительно продолжало работать", - заключил Новак.
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
03:06
В Британии пожаловались на панику из-за перекрытия "Северного потока"
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:48
Новак предупредил европейцев о непредсказуемой зиме
 
ЭкономикаПавел ЗарубинГерманияРоссияКанадаГазпромSiemensСеверный потокАлександр Новак
 
 
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