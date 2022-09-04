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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 04.09.2022
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Украинские подразделения за сутки потеряли более 150 бойцов на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сводке Минобороны за 4 сентября. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:30
2022-09-04T14:30
2022-09-04T15:29
специальная военная операция на украине
кривой рог
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войска воздушно-космической обороны
су-25
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли более 150 бойцов на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сводке Минобороны за 4 сентября.Помимо потерь в живой силе, украинские войска за сутки лишились здесь 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четырех американских БМП Bradley, десяти других боевых бронированных машин и пяти пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами.Кроме того, в районе Романовки Николаевской области ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811760945.html
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Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, В мире, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-25, Николаевская область
14:30 04.09.2022 (обновлено: 15:29 04.09.2022)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 150 человек на Николаево-Криворожском направлении