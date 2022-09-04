https://ria.ru/20220904/poteri-1814313849.html

Украинские войска потеряли за сутки до 40 человек, заявили в ЛНР

Украинские войска потеряли за сутки до 40 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска потеряли за сутки до 40 человек, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила в воскресенье, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, два бронетранспортера и четыре единицы специальной... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:13

2022-09-04T10:13

2022-09-04T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в воскресенье, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, два бронетранспортера и четыре единицы специальной автомобильной техники."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, два бронетранспортёра, четыре единицы специальной автомобильной техники, одна артиллерийская установка", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, танк и два бронетранспортёра.

https://ria.ru/20220903/plennye-1813771876.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины