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Украинские войска потеряли за сутки до 40 человек, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли за сутки до 40 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска потеряли за сутки до 40 человек, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила в воскресенье, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, два бронетранспортера и четыре единицы специальной... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:13
2022-09-04T10:13
2022-09-04T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила в воскресенье, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 40 человек, два бронетранспортера и четыре единицы специальной автомобильной техники."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, два бронетранспортёра, четыре единицы специальной автомобильной техники, одна артиллерийская установка", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 30 человек, танк и два бронетранспортёра.
https://ria.ru/20220903/plennye-1813771876.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли за сутки до 40 человек, заявили в ЛНР
В ЛНР сообщили, что украинские войска потеряли за сутки до 40 человек личного состава