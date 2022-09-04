https://ria.ru/20220904/poezda-1814329884.html

В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева

В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева - РИА Новости, 04.09.2022

В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева

Задержка не менее десяти поездов дальнего следования наблюдается в Сочи из-за упавшего на железнодорожные пути дерева и нарушения контактной сети, сообщает... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:31

2022-09-04T12:31

2022-09-04T12:31

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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Задержка не менее десяти поездов дальнего следования наблюдается в Сочи из-за упавшего на железнодорожные пути дерева и нарушения контактной сети, сообщает пресс-служба Северо-Кавказский железной дороги.Накануне мэрия Сочи, согласно прогнозу синоптиков, информировала, что 4 и 5 сентября в городе пройдут дожди, сопровождаемые градом, сильным ветром, селем, смерчами над морем."Сегодня в 02.27 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов. Вследствие происшествия на время до 3 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования", - говорится в сообщении.Уточняется, задержаны поезда дальнего следования, следовавшие из Воркуты, Орска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Москвы, Тамбова, Кисловодска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Барнаула, Казани, Красноярска. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов", - объяснили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, сочи, краснодарский край