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В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева - РИА Новости, 04.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220904/poezda-1814329884.html
В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева
В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева - РИА Новости, 04.09.2022
В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева
Задержка не менее десяти поездов дальнего следования наблюдается в Сочи из-за упавшего на железнодорожные пути дерева и нарушения контактной сети, сообщает... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:31
2022-09-04T12:31
туризм
новости - туризм
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Задержка не менее десяти поездов дальнего следования наблюдается в Сочи из-за упавшего на железнодорожные пути дерева и нарушения контактной сети, сообщает пресс-служба Северо-Кавказский железной дороги.Накануне мэрия Сочи, согласно прогнозу синоптиков, информировала, что 4 и 5 сентября в городе пройдут дожди, сопровождаемые градом, сильным ветром, селем, смерчами над морем."Сегодня в 02.27 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов. Вследствие происшествия на время до 3 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования", - говорится в сообщении.Уточняется, задержаны поезда дальнего следования, следовавшие из Воркуты, Орска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Москвы, Тамбова, Кисловодска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Барнаула, Казани, Красноярска. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов", - объяснили в ведомстве.
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новости - туризм, происшествия, сочи, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Сочи, Краснодарский край
12:31 04.09.2022
 
В Сочи задержали более десяти поездов из-за упавшего дерева

В Сочи задержали более десяти поездов из-за падения дерева на железнодорожные пути

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры на железнодорожном вокзале Адлера
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Задержка не менее десяти поездов дальнего следования наблюдается в Сочи из-за упавшего на железнодорожные пути дерева и нарушения контактной сети, сообщает пресс-служба Северо-Кавказский железной дороги.
Накануне мэрия Сочи, согласно прогнозу синоптиков, информировала, что 4 и 5 сентября в городе пройдут дожди, сопровождаемые градом, сильным ветром, селем, смерчами над морем.
"Сегодня в 02.27 на однопутном участке пути между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Краснодарском крае в связи с падением дерева на железнодорожные пути и повреждением контактной сети допущен сбой графика в движении поездов. Вследствие происшествия на время до 3 часов были задержаны пассажирские поезда дальнего следования", - говорится в сообщении.
Уточняется, задержаны поезда дальнего следования, следовавшие из Воркуты, Орска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Москвы, Тамбова, Кисловодска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Барнаула, Казани, Красноярска. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для минимизации задержки поездов", - объяснили в ведомстве.
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