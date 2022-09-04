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Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание - РИА Новости, 04.09.2022
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Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание
Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание - РИА Новости, 04.09.2022
Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание
По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T23:18
2022-09-04T23:19
в мире
балтийское море
германия
bild
eurofighter typhoon
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое информагентство dpa.Представитель Люфтваффе сообщил агентству, что из-за необычного движения самолета Cessna в воскресенье вечером в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter."Согласно первоначальным выводам, пилот мог потерять сознание", - говорится в сообщении.Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, на его борту находились четыре человека.
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в мире, балтийское море, германия, bild, eurofighter typhoon
В мире, Балтийское море, Германия, Bild, Eurofighter Typhoon
23:18 04.09.2022 (обновлено: 23:19 04.09.2022)
 
Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание

dpa: по предварительным данным, пилот упавшего в Балтийское море самолета был без сознания

CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna
Самолет Cessna - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
Самолет Cessna . Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое информагентство dpa.
Представитель Люфтваффе сообщил агентству, что из-за необычного движения самолета Cessna в воскресенье вечером в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter.
"Согласно первоначальным выводам, пилот мог потерять сознание", - говорится в сообщении.
Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, на его борту находились четыре человека.
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В миреБалтийское мореГерманияBildEurofighter Typhoon
 
 
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