https://ria.ru/20220904/pilot-1814405988.html
Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание
Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание - РИА Новости, 04.09.2022
Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание
По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T23:18
2022-09-04T23:18
2022-09-04T23:19
в мире
балтийское море
германия
bild
eurofighter typhoon
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое информагентство dpa.Представитель Люфтваффе сообщил агентству, что из-за необычного движения самолета Cessna в воскресенье вечером в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter."Согласно первоначальным выводам, пилот мог потерять сознание", - говорится в сообщении.Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, на его борту находились четыре человека.
https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтийское море, германия, bild, eurofighter typhoon
В мире, Балтийское море, Германия, Bild, Eurofighter Typhoon
23:18 04.09.2022 (обновлено: 23:19 04.09.2022)
Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание
dpa: по предварительным данным, пилот упавшего в Балтийское море самолета был без сознания