https://ria.ru/20220904/pilot-1814405988.html

Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание

Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание - РИА Новости, 04.09.2022

Пилот самолета, упавшего в Балтийское море, мог потерять сознание

По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T23:18

2022-09-04T23:18

2022-09-04T23:19

в мире

балтийское море

германия

bild

eurofighter typhoon

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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. По предварительным данным, пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, потерял сознание, сообщило немецкое информагентство dpa.Представитель Люфтваффе сообщил агентству, что из-за необычного движения самолета Cessna в воскресенье вечером в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter."Согласно первоначальным выводам, пилот мог потерять сознание", - говорится в сообщении.Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, на его борту находились четыре человека.

https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html

балтийское море

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, балтийское море, германия, bild, eurofighter typhoon