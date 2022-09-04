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Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления"
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления" - РИА Новости, 05.09.2022
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой, а ее муж Максим Галкин делал плохие... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T23:16
2022-09-04T23:16
2022-09-05T00:05
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
алла пугачева
максим галкин
россия
владимир путин
александр малькевич
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой, а ее муж Максим Галкин делал плохие заявления.Он добавил, что у президента РФ Владимира Путина и Пугачевой нормальные отношения, "они знакомы и не раз встречались".Ранее глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что список "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов, должен получить официальный статус, как реестр иноагентов. В числе таких артистов он назвал и Максима Галкина.
https://ria.ru/20220829/pugacheva-1812790115.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), алла пугачева, максим галкин, россия, владимир путин, александр малькевич
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Владимир Путин, Александр Малькевич
23:16 04.09.2022 (обновлено: 00:05 05.09.2022)
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления"
Песков заявил, что не слышал антироссийских заявлений от Пугачевой, в отличие от Галкина