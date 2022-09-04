Рейтинг@Mail.ru
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления" - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/peskov-1814405779.html
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления"
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления" - РИА Новости, 05.09.2022
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой, а ее муж Максим Галкин делал плохие... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T23:16
2022-09-05T00:05
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
алла пугачева
максим галкин
россия
владимир путин
александр малькевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой, а ее муж Максим Галкин делал плохие заявления.Он добавил, что у президента РФ Владимира Путина и Пугачевой нормальные отношения, "они знакомы и не раз встречались".Ранее глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что список "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов, должен получить официальный статус, как реестр иноагентов. В числе таких артистов он назвал и Максима Галкина.
https://ria.ru/20220829/pugacheva-1812790115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_43aae0dbf5c63ce8e6ff4543fd0b0670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), алла пугачева, максим галкин, россия, владимир путин, александр малькевич
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Владимир Путин, Александр Малькевич
23:16 04.09.2022 (обновлено: 00:05 05.09.2022)
 
Песков: Галкин, в отличие от Пугачевой, делал "плохие заявления"

Песков заявил, что не слышал антироссийских заявлений от Пугачевой, в отличие от Галкина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой, а ее муж Максим Галкин делал плохие заявления.
"Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у президента РФ Владимира Путина и Пугачевой нормальные отношения, "они знакомы и не раз встречались".
Ранее глава рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что список "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов, должен получить официальный статус, как реестр иноагентов. В числе таких артистов он назвал и Максима Галкина.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 07:44Шоубиз
Пугачева прокомментировала возвращение в Россию
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Алла ПугачеваМаксим ГалкинРоссияВладимир ПутинАлександр Малькевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала