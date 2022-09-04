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Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным - РИА Новости, 04.09.2022
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Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным
Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным - РИА Новости, 04.09.2022
Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложным вопрос, почему Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель, занимавшей достаточно... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:13
2022-09-04T15:13
павел зарубин
политика
владимир соловьев (телеведущий)
германия
россия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложным вопрос, почему Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель, занимавшей достаточно сдержанную позицию, решила поставлять вооружения на Украину, он также добавил, что ответить на этот вопрос сможет президент России Владимир Путин."Это очень сложный вопрос, он действительно весьма актуален, и вы правы в том, что вы его задаете. Я не думаю, что я могу однозначно на него ответить, это вот такого класса, вопрос, который надо задавать Путину. Вот я не смогу на него ответить. Но я уверен, что Путин сможет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, в ответ на вопрос о причинах нынешней позиции Германии в отношении России.
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павел зарубин, политика, владимир соловьев (телеведущий), германия, россия, в мире
Павел Зарубин, Политика, Владимир Соловьев (телеведущий), Германия, Россия, В мире
15:13 04.09.2022
 
Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным

Песков: на вопрос, почему Германия поставляет оружие на Украину, может ответить Путин

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложным вопрос, почему Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель, занимавшей достаточно сдержанную позицию, решила поставлять вооружения на Украину, он также добавил, что ответить на этот вопрос сможет президент России Владимир Путин.
"Это очень сложный вопрос, он действительно весьма актуален, и вы правы в том, что вы его задаете. Я не думаю, что я могу однозначно на него ответить, это вот такого класса, вопрос, который надо задавать Путину. Вот я не смогу на него ответить. Но я уверен, что Путин сможет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, в ответ на вопрос о причинах нынешней позиции Германии в отношении России.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:35
Песков заявил, что у европейцев "короткая память"
 
Павел ЗарубинПолитикаВладимир Соловьев (телеведущий)ГерманияРоссияВ мире
 
 
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