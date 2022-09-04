https://ria.ru/20220904/peskov-1814351683.html

Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным

Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным - РИА Новости, 04.09.2022

Песков назвал вопрос о поставках Германией оружия Украине сложным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложным вопрос, почему Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель, занимавшей достаточно... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:13

2022-09-04T15:13

2022-09-04T15:13

павел зарубин

политика

владимир соловьев (телеведущий)

германия

россия

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сложным вопрос, почему Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель, занимавшей достаточно сдержанную позицию, решила поставлять вооружения на Украину, он также добавил, что ответить на этот вопрос сможет президент России Владимир Путин."Это очень сложный вопрос, он действительно весьма актуален, и вы правы в том, что вы его задаете. Я не думаю, что я могу однозначно на него ответить, это вот такого класса, вопрос, который надо задавать Путину. Вот я не смогу на него ответить. Но я уверен, что Путин сможет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, в ответ на вопрос о причинах нынешней позиции Германии в отношении России.

https://ria.ru/20220904/peskov-1814347111.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

павел зарубин, политика, владимир соловьев (телеведущий), германия, россия, в мире