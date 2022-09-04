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Песков заявил, что у европейцев "короткая память" - РИА Новости, 04.09.2022
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Песков заявил, что у европейцев "короткая память"
Песков заявил, что у европейцев "короткая память" - РИА Новости, 04.09.2022
Песков заявил, что у европейцев "короткая память"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасной ситуацию с поддержкой ЕС киевского режима, позволяющего нацистам устраивать факельные шествия,... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:35
2022-09-04T14:44
в мире
павел зарубин
владимир соловьев (телеведущий)
германия
дмитрий песков
евросоюз
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасной ситуацию с поддержкой ЕС киевского режима, позволяющего нацистам устраивать факельные шествия, чудовищным он считает и то, что германские вооружения находятся в руках националистов, которые стреляют в российских военных. "То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят - это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам и устраивать факельные шествия - это не менее ужасно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.По его словам, причиной этому является "короткая память" европейцев.
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в мире, павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), германия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Павел Зарубин, Владимир Соловьев (телеведущий), Германия, Дмитрий Песков, Евросоюз
14:35 04.09.2022 (обновлено: 14:44 04.09.2022)
 
Песков заявил, что у европейцев "короткая память"

Песков: ужасно, что ЕС поддерживает режим, разрешающий нацистам факельные шествия

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасной ситуацию с поддержкой ЕС киевского режима, позволяющего нацистам устраивать факельные шествия, чудовищным он считает и то, что германские вооружения находятся в руках националистов, которые стреляют в российских военных.
"То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят - это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам и устраивать факельные шествия - это не менее ужасно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:19
В Кремле заявили, что Европа уже расплачивается за свои ошибки
По его словам, причиной этому является "короткая память" европейцев.
 
В миреПавел ЗарубинВладимир Соловьев (телеведущий)ГерманияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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