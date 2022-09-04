https://ria.ru/20220904/peskov-1814347111.html

Песков заявил, что у европейцев "короткая память"

Песков заявил, что у европейцев "короткая память" - РИА Новости, 04.09.2022

Песков заявил, что у европейцев "короткая память"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасной ситуацию с поддержкой ЕС киевского режима, позволяющего нацистам устраивать факельные шествия,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:35

2022-09-04T14:35

2022-09-04T14:44

в мире

павел зарубин

владимир соловьев (телеведущий)

германия

дмитрий песков

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасной ситуацию с поддержкой ЕС киевского режима, позволяющего нацистам устраивать факельные шествия, чудовищным он считает и то, что германские вооружения находятся в руках националистов, которые стреляют в российских военных. "То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят - это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам и устраивать факельные шествия - это не менее ужасно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.По его словам, причиной этому является "короткая память" европейцев.

https://ria.ru/20220904/peskov-1814344661.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), германия, дмитрий песков, евросоюз