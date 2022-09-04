14:35 04.09.2022 (обновлено: 14:44 04.09.2022)
Песков заявил, что у европейцев "короткая память"
Песков: ужасно, что ЕС поддерживает режим, разрешающий нацистам факельные шествия
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасной ситуацию с поддержкой ЕС киевского режима, позволяющего нацистам устраивать факельные шествия, чудовищным он считает и то, что германские вооружения находятся в руках националистов, которые стреляют в российских военных.
"То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят - это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам и устраивать факельные шествия - это не менее ужасно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
По его словам, причиной этому является "короткая память" европейцев.