https://ria.ru/20220904/partner-1814351512.html

Шольц отказался считать Россию надежным партнером в поставках газа

Шольц отказался считать Россию надежным партнером в поставках газа - РИА Новости, 04.09.2022

Шольц отказался считать Россию надежным партнером в поставках газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц больше не считает Россию надежным партнёром в поставках энергоносителей, по его мнению, даже то, что функционировало во времена холодной... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:12

2022-09-04T15:12

2022-09-04T15:12

в мире

экономика

германия

северный поток

олаф шольц

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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц больше не считает Россию надежным партнёром в поставках энергоносителей, по его мнению, даже то, что функционировало во времена холодной войны, сейчас больше не работает.По словам канцлера, в Германии все ощущают последствия Российской спецоперации на Украине, а также вся Европа и весь мир."Россия под руководством Путина стала нарушителем контрактов и уже долго не выполняет свои обязательства по ним. То, что всегда было во времена холодной войны, больше не действует. Россия больше не является надежным партнером в поставках энергоносителей", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с председателями партий СДПГ, СвДП и "Зелёными". Общение со СМИ транслировалось телеканалом Phoenix в прямом эфире."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy на это заявил, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.Однако уже после российская компания объявила, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.

https://ria.ru/20220904/voyna-1814345667.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия, северный поток, олаф шольц