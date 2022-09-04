https://ria.ru/20220904/obstrely-1814388122.html

ВСУ выпустили по ДНР девять 155-миллиметровых снарядов и 18 мин

ВСУ выпустили по ДНР девять 155-миллиметровых снарядов и 18 мин - РИА Новости, 04.09.2022

ВСУ выпустили по ДНР девять 155-миллиметровых снарядов и 18 мин

Украинские войска за час четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров и 18 мин калибром 120 РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T20:05

2022-09-04T20:05

2022-09-04T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

зайцево

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за час четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров и 18 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Озаряновка - населенный пункт Зайцево: выпущено 11 мин калибром 120 миллиметров; 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.17 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

украина

зайцево

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, зайцево, донецк (днр), нато