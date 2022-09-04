https://ria.ru/20220904/obstrel-1814345090.html

Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов

Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов - РИА Новости, 04.09.2022

Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов

Российские военные в субботу сорвали попытку Киева нанести с помощью 8 беспилотников удары по территории Запорожской АЭС, где находятся представители МАГАТЭ,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:22

2022-09-04T14:22

2022-09-04T14:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская аэс

в мире

магатэ

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные в субботу сорвали попытку Киева нанести с помощью 8 беспилотников удары по территории Запорожской АЭС, где находятся представители МАГАТЭ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - отмечается в сводке военного ведомства."3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции", - говорится в сводке.Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме, подчеркивает МО РФ.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская аэс, в мире, магатэ