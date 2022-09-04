14:22 04.09.2022 (обновлено: 14:39 04.09.2022)
Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов
Минобороны: сорвана попытка Киева нанести удары по Запорожской АЭС с помощью беспилотников
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные в субботу сорвали попытку Киева нанести с помощью 8 беспилотников удары по территории Запорожской АЭС, где находятся представители МАГАТЭ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - отмечается в сводке военного ведомства.
"3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции", - говорится в сводке.
Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме, подчеркивает МО РФ.
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