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Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/obstrel-1814345090.html
Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов
Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов - РИА Новости, 04.09.2022
Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов
Российские военные в субботу сорвали попытку Киева нанести с помощью 8 беспилотников удары по территории Запорожской АЭС, где находятся представители МАГАТЭ,... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:22
2022-09-04T14:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская аэс
в мире
магатэ
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные в субботу сорвали попытку Киева нанести с помощью 8 беспилотников удары по территории Запорожской АЭС, где находятся представители МАГАТЭ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - отмечается в сводке военного ведомства."3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции", - говорится в сводке.Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме, подчеркивает МО РФ.
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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская аэс, в мире, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская АЭС, В мире, МАГАТЭ
14:22 04.09.2022 (обновлено: 14:39 04.09.2022)
 
Российские военные сорвали попытку Киева обстрелять ЗАЭС с помощью дронов

Минобороны: сорвана попытка Киева нанести удары по Запорожской АЭС с помощью беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские военные в субботу сорвали попытку Киева нанести с помощью 8 беспилотников удары по территории Запорожской АЭС, где находятся представители МАГАТЭ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", - отмечается в сводке военного ведомства.
"3 сентября для нанесения ударов по территории атомной электростанции ВСУ применили восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Российскими средствами РЭБ приближавшиеся к станции украинские беспилотники были блокированы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции", - говорится в сводке.
Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме, подчеркивает МО РФ.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская АЭСВ миреМАГАТЭ
 
 
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