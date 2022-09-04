Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области назвали причину обесточивания региона - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/obestochivanie-1814408343.html
В Запорожской области назвали причину обесточивания региона
В Запорожской области назвали причину обесточивания региона - РИА Новости, 05.09.2022
В Запорожской области назвали причину обесточивания региона
Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской области стало повреждение высоковольтных ЛЭП, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T23:40
2022-09-05T00:31
херсонская область
запорожская область
в мире
украина
мелитополь
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской области стало повреждение высоковольтных ЛЭП, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Перебои с электроснабжением регионов возникли днем в воскресенье.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. При этом как Запорожье, так и Херсонская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html
херсонская область
запорожская область
украина
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , запорожская область, в мире, украина, мелитополь, жкх
Херсонская область , Запорожская область, В мире, Украина, Мелитополь, ЖКХ
23:40 04.09.2022 (обновлено: 00:31 05.09.2022)
 
В Запорожской области назвали причину обесточивания региона

Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской областей стало повреждение ЛЭП

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской области стало повреждение высоковольтных ЛЭП, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Перебои с электроснабжением регионов возникли днем в воскресенье.
"Отключение электроснабжения в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморском и некоторых других населенных пунктах Запорожской области, а также в Херсоне вызвано повреждением высоковольтных ЛЭП. В настоящее время работают аварийные бригады, электроснабжение восстанавливается", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. При этом как Запорожье, так и Херсонская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
Вчера, 11:17Специальная военная операция на Украине
Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти
 
Херсонская областьЗапорожская областьВ миреУкраинаМелитопольЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала