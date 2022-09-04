https://ria.ru/20220904/obestochivanie-1814408343.html

В Запорожской области назвали причину обесточивания региона

В Запорожской области назвали причину обесточивания региона - РИА Новости, 05.09.2022

В Запорожской области назвали причину обесточивания региона

Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской области стало повреждение высоковольтных ЛЭП, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-04T23:40

2022-09-04T23:40

2022-09-05T00:31

херсонская область

запорожская область

в мире

украина

мелитополь

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской области стало повреждение высоковольтных ЛЭП, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Перебои с электроснабжением регионов возникли днем в воскресенье.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. При этом как Запорожье, так и Херсонская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.

https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html

херсонская область

запорожская область

украина

мелитополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , запорожская область, в мире, украина, мелитополь, жкх