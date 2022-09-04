23:40 04.09.2022 (обновлено: 00:31 05.09.2022)
В Запорожской области назвали причину обесточивания региона
Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской областей стало повреждение ЛЭП
Линии электропередач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Причиной обесточивания Запорожской и Херсонской области стало повреждение высоковольтных ЛЭП, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Перебои с электроснабжением регионов возникли днем в воскресенье.
"Отключение электроснабжения в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Приморском и некоторых других населенных пунктах Запорожской области, а также в Херсоне вызвано повреждением высоковольтных ЛЭП. В настоящее время работают аварийные бригады, электроснабжение восстанавливается", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. При этом как Запорожье, так и Херсонская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.