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Индия в августе сократила импорт нефти из России, рассказали аналитики - РИА Новости, 04.09.2022
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Индия в августе сократила импорт нефти из России, рассказали аналитики
Индия в августе сократила импорт нефти из России, рассказали аналитики - РИА Новости, 04.09.2022
Индия в августе сократила импорт нефти из России, рассказали аналитики
Индия в последние два месяца сократила импорт нефти из России, но может его увеличить на фоне ограничений ЕС на российскую нефть, считают аналитики компании... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:24
2022-09-04T09:24
экономика
александр новак
дмитрий биричевский
сша
индия
россия
евросоюз
g7
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Индия в последние два месяца сократила импорт нефти из России, но может его увеличить на фоне ограничений ЕС на российскую нефть, считают аналитики компании Vortexa.По данным компании, в августе Индия импортировала 738 024 барреля российской сырой нефти в сутки, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне. Отмечается, что это произошло на фоне общего снижения импорта нефти в Индию - в августе он упал до 4 049 167 баррелей в сутки, что на 13% ниже, чем в июле, и на 15% ниже, чем в июне."С мая мы видим, что импорт российской нефти в Индию составляет около 20% от общего объема импорта нефти в страну, вытесняя обычные поставки с Ближнего Востока, Западной Африки и США. Я определенно вижу место для большего количества российской нефти, направляемой в Индию в ближайшие месяцы, поскольку приближается запрет ЕС на импорт российской нефти", - сказала аналитик Vortexa Серена Хуанг изданию Economic Times.По данным компании, в августе Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров сырой нефти в Индию, в то время как Саудовская Аравия поднялась на две позиции и стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, впервые за год опередив Ирак. Доля Саудовской Аравии на рынке Индии в августе составила 20,8%, за ней следуют Ирак (20,6%) и Россия (18,2%).Главы минфинов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Намерение ограничивать цены на нефть РФ лидеры стран G7 сформулировали еще на саммите 26-28 июня в рамках снижения зависимости от энергоносителей из России. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры в 40-60 долларов.В четверг вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. При этом он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде.Новак отметил, что российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи. Он добавил, что добыча нефти и конденсата в России по итогам 2022 года может составить 520-525 миллионов тонн - практически на уровне прошлогодних 524 миллионов тонн. Кроме того вице-премьер отметил, что Россия поддерживает продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года, вопрос будет обсуждаться альянсом осенью.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814298954.html
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экономика, александр новак, дмитрий биричевский, сша, индия, россия, евросоюз, g7, опек
Экономика, Александр Новак, Дмитрий Биричевский, США, Индия, Россия, Евросоюз, G7, ОПЕК
09:24 04.09.2022
 
Индия в августе сократила импорт нефти из России, рассказали аналитики

Аналитики Vortexa: Индия сократила импорт нефти из России, но теперь может увеличить

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Индия в последние два месяца сократила импорт нефти из России, но может его увеличить на фоне ограничений ЕС на российскую нефть, считают аналитики компании Vortexa.
По данным компании, в августе Индия импортировала 738 024 барреля российской сырой нефти в сутки, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне. Отмечается, что это произошло на фоне общего снижения импорта нефти в Индию - в августе он упал до 4 049 167 баррелей в сутки, что на 13% ниже, чем в июле, и на 15% ниже, чем в июне.
"С мая мы видим, что импорт российской нефти в Индию составляет около 20% от общего объема импорта нефти в страну, вытесняя обычные поставки с Ближнего Востока, Западной Африки и США. Я определенно вижу место для большего количества российской нефти, направляемой в Индию в ближайшие месяцы, поскольку приближается запрет ЕС на импорт российской нефти", - сказала аналитик Vortexa Серена Хуанг изданию Economic Times.
По данным компании, в августе Россия опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров сырой нефти в Индию, в то время как Саудовская Аравия поднялась на две позиции и стала крупнейшим экспортером нефти в Индию, впервые за год опередив Ирак. Доля Саудовской Аравии на рынке Индии в августе составила 20,8%, за ней следуют Ирак (20,6%) и Россия (18,2%).
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
05:04
"Золотой век" газа придет на смену нефти, заявил эксперт
Главы минфинов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Намерение ограничивать цены на нефть РФ лидеры стран G7 сформулировали еще на саммите 26-28 июня в рамках снижения зависимости от энергоносителей из России. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры в 40-60 долларов.
В четверг вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. При этом он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде.
Новак отметил, что российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи. Он добавил, что добыча нефти и конденсата в России по итогам 2022 года может составить 520-525 миллионов тонн - практически на уровне прошлогодних 524 миллионов тонн. Кроме того вице-премьер отметил, что Россия поддерживает продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года, вопрос будет обсуждаться альянсом осенью.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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ЭкономикаАлександр НовакДмитрий БиричевскийСШАИндияРоссияЕвросоюзG7ОПЕК
 
 
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