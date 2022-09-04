https://ria.ru/20220904/neft-1814301548.html

Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России

Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России - РИА Новости, 04.09.2022

Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России

Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, и в День нефтяника и газовика заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК"... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T07:45

2022-09-04T07:45

2022-09-04T07:45

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, и в День нефтяника и газовика заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов рассказал РИА Новости, когда же в России закончится нефть, а также о перспективах газа.По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы нефти имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним - свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным - 69 миллиардов тонн.Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум - на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются."Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", - добавил аналитик.Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более радужные долгосрочные перспективы, поскольку он считается переходным топливом."По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами - более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ - одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20220904/gaz-1814298954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, россия