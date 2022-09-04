https://ria.ru/20220904/neft-1814301548.html
Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России
Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России - РИА Новости, 04.09.2022
Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России
Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, и в День нефтяника и газовика заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК"... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T07:45
2022-09-04T07:45
2022-09-04T07:45
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, и в День нефтяника и газовика заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов рассказал РИА Новости, когда же в России закончится нефть, а также о перспективах газа.По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы нефти имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним - свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным - 69 миллиардов тонн.Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум - на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются."Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", - добавил аналитик.Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более радужные долгосрочные перспективы, поскольку он считается переходным топливом."По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами - более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ - одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220904/gaz-1814298954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия
Экономика, Цены на нефть, Россия
Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России
Аналитик Колобанов заявил, что нефть в России не закончится, пока на нее будет спрос
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, и в День нефтяника и газовика заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов рассказал РИА Новости, когда же в России закончится нефть, а также о перспективах газа.
"Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов (газ, уголь), которые в текущих экономических условиях неконкурентоспособны, но вполне могут быть использованы", - рассказал эксперт. Он пояснил, что главный потребитель нефтепродуктов - автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И в мире уже наблюдается тренд на их замену электрокарами.
По данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, разведанные запасы нефти в России
по всем категориями составляют 19 миллиардов тонн, газового конденсата - еще 2,2 миллиарда тонн. Но запасы нефти имеют широкую классификацию. Например, если говорить об извлекаемых запасах, то нефти и конденсата по ним - свыше 31 миллиарда тонн, а по прогнозным - 69 миллиардов тонн.
Собеседник агентства полагает, что при сохранении текущего уровня добычи нефти примерно в 500 миллионов тонн в год сырья нашей стране может хватить минимум на 20 лет, а максимум - на 40 лет. Но эти цифры могут измениться, поскольку геологоразведочные работы не останавливаются, запасы нефти ежегодно восполняются.
"Кроме того, разрабатываются новые методы интенсификации добычи, которые позволяют поднять прогнозный коэффициент извлечения нефти и увеличить извлекаемые запасы уже разрабатываемых месторождений без разведки новых", - добавил аналитик.
Что касается газа, то, по мнению Колобанова, у него более радужные долгосрочные перспективы, поскольку он считается переходным топливом.
"По газу Россия обеспечена еще большими запасами и ресурсами - более 74 триллионов кубометров извлекаемых запасов и около 190 триллионов кубометров прогнозных ресурсов. Считается, что этого хватит на 80-100 лет добычи. При этом газ - одно из основных топлив для производства электроэнергии, спрос на которую в связи с развитием электромобилей будет только расти", - заключил эксперт.