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Западный экономист предупредил G7 из-за России - РИА Новости, 04.09.2022
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Западный экономист предупредил G7 из-за России
Западный экономист предупредил G7 из-за России - РИА Новости, 04.09.2022
Западный экономист предупредил G7 из-за России
Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T06:00
2022-09-04T06:11
цены на нефть
россия
сша
g7
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.Российский экспорт нефтиПосле начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.В пятницу главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что лимитирование цен на нефть ускорит деградацию российской экономики и снизит инфляцию в Соединенных Штатах.Ограничение цен она назвала одним из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении американской администрации, для "борьбы с инфляцией, защиты рабочих и предпринимателей в США и по всему миру от будущих ценовых всплесков".Усугубит энергетический кризисПо словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
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цены на нефть, россия, сша, g7, в мире
Цены на нефть, Россия, США, G7, В мире
06:00 04.09.2022 (обновлено: 06:11 04.09.2022)
 
Западный экономист предупредил G7 из-за России

Эксперт Альхаджи: потолок цен на российскую нефть дорого обойдется Западу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны "Большой семерки" о серьезных последствиях введения верхнего лимита цен на российскую нефть.
"Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?" — написал он в Twitter.
Специалист отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.

Российский экспорт нефти

После начала российской специальной военной операции на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности на энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря - на нефть и 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.
В пятницу главы минфинов "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, в итоговом заявлении по итогам встречи подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из РФ, если их не будут покупать по ограниченной цене, а также призвали "все страны" присоединиться к инициативе. При этом, за день до этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые станут участниками соглашения о принудительном дисконте на российское сырье.
Министр финансов США Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что лимитирование цен на нефть ускорит деградацию российской экономики и снизит инфляцию в Соединенных Штатах.
Ограничение цен она назвала одним из самых мощных инструментов, которые есть в распоряжении американской администрации, для "борьбы с инфляцией, защиты рабочих и предпринимателей в США и по всему миру от будущих ценовых всплесков".
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Усугубит энергетический кризис

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.
Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
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