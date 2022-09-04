Рейтинг@Mail.ru
Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20220904/murmansk-1814389990.html
Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег
Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег - РИА Новости, 04.09.2022
Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег
Жители Мурманской области приняли участие в международном спортивном фестивале "Гольфстрим", в рамках которого состоялся легкоатлетический забег по Кольскому... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:24
2022-09-04T20:29
мурманская область
общество
мурманская область
кольский залив
мурманск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg
МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Жители Мурманской области приняли участие в международном спортивном фестивале "Гольфстрим", в рамках которого состоялся легкоатлетический забег по Кольскому мосту и заплыв через Кольский залив, сообщило министерство информационной политики региона.В воскресенье в Мурманске после двухлетнего перерыва вновь состоялся 15-й юбилейный международный спортивно-культурный фестиваль "Гольфстрим". Участников поприветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который вместе с членами семьи преодолел дистанцию в одну милю по Кольскому мосту."Гольфстрим – настоящий праздник спорта. Даже в ненастную погоду он объединил людей всех возрастов. Здесь и совсем юные спортсмены, и представители старшего поколения. Главное, что все заряжены энергией, драйвом, позитивом. Уверен, что праздник подарит только яркие, положительные эмоции", - отметил глава региона.Основная площадка фестиваля – территория моста через Кольский залив. Мероприятия прошли в акватории, на обоих берегах и мостовом переходе. Самым массовым в череде спортивных событий стал традиционный легкоатлетический пробег по Кольскому мосту. На дистанцию в футболках с российским "триколором" вышли несколько тысяч человек. Вместе со всеми символичную мурманскую милю преодолела команда регионального правительства во главе с губернатором.Кроме того, по Кольскому мосту проехали молодожены на свадебных лимузинах, байкеры, роллеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.Неотъемлемая составляющая спортивной части программы – экстремальный заплыв. География участников – от Мурманска до Владивостока.В течение всего дня под мостом проходят спортивные состязания – полоса препятствий "Crazy миля", соревнования по экстремальной атлетике "Пожарная тяга" и юкигассену. Песчаная площадка стала игровым полем для соревнований по мини-футболу, пляжному волейболу и "парковым" шахматам.Также гостей фестиваля угощают блюдами "Арктической кухни". На церемонии подведения итогов выступил известный Dj Baldin из Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20220808/murmansk-1808083003.html
https://ria.ru/20220903/gostinitsa-1814269343.html
мурманская область
кольский залив
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_98e434d251726056e1aa1b841cfeb477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманская область, кольский залив, мурманск
Мурманская область, Общество, Мурманская область, Кольский залив, Мурманск
20:24 04.09.2022 (обновлено: 20:29 04.09.2022)
 

Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Жители Мурманской области приняли участие в международном спортивном фестивале "Гольфстрим", в рамках которого состоялся легкоатлетический забег по Кольскому мосту и заплыв через Кольский залив, сообщило министерство информационной политики региона.
В воскресенье в Мурманске после двухлетнего перерыва вновь состоялся 15-й юбилейный международный спортивно-культурный фестиваль "Гольфстрим". Участников поприветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который вместе с членами семьи преодолел дистанцию в одну милю по Кольскому мосту.
"Гольфстрим – настоящий праздник спорта. Даже в ненастную погоду он объединил людей всех возрастов. Здесь и совсем юные спортсмены, и представители старшего поколения. Главное, что все заряжены энергией, драйвом, позитивом. Уверен, что праздник подарит только яркие, положительные эмоции", - отметил глава региона.
Основная площадка фестиваля – территория моста через Кольский залив. Мероприятия прошли в акватории, на обоих берегах и мостовом переходе. Самым массовым в череде спортивных событий стал традиционный легкоатлетический пробег по Кольскому мосту. На дистанцию в футболках с российским "триколором" вышли несколько тысяч человек. Вместе со всеми символичную мурманскую милю преодолела команда регионального правительства во главе с губернатором.
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:50Мурманская область
Мурманские власти увеличили выплаты спортсменам за победы в 10-12 раз
Кроме того, по Кольскому мосту проехали молодожены на свадебных лимузинах, байкеры, роллеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.
Неотъемлемая составляющая спортивной части программы – экстремальный заплыв. География участников – от Мурманска до Владивостока.
В течение всего дня под мостом проходят спортивные состязания – полоса препятствий "Crazy миля", соревнования по экстремальной атлетике "Пожарная тяга" и юкигассену. Песчаная площадка стала игровым полем для соревнований по мини-футболу, пляжному волейболу и "парковым" шахматам.
Также гостей фестиваля угощают блюдами "Арктической кухни". На церемонии подведения итогов выступил известный Dj Baldin из Санкт-Петербурга.

Другие новости региона читайте здесь>>

Мурманск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 20:01Мурманская область
В Мурманской области участники "Том Сойер Фест" восстанавливают гостиницу
 
Мурманская областьОбществоМурманская областьКольский заливМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала