https://ria.ru/20220904/murmansk-1814389990.html

Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег

Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег - РИА Новости, 04.09.2022

Мурманчане проплыли под Кольским мостом и устроили забег

Жители Мурманской области приняли участие в международном спортивном фестивале "Гольфстрим", в рамках которого состоялся легкоатлетический забег по Кольскому... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T20:24

2022-09-04T20:24

2022-09-04T20:29

мурманская область

общество

мурманская область

кольский залив

мурманск

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МУРМАНСК, 4 сен – РИА Новости. Жители Мурманской области приняли участие в международном спортивном фестивале "Гольфстрим", в рамках которого состоялся легкоатлетический забег по Кольскому мосту и заплыв через Кольский залив, сообщило министерство информационной политики региона.В воскресенье в Мурманске после двухлетнего перерыва вновь состоялся 15-й юбилейный международный спортивно-культурный фестиваль "Гольфстрим". Участников поприветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который вместе с членами семьи преодолел дистанцию в одну милю по Кольскому мосту."Гольфстрим – настоящий праздник спорта. Даже в ненастную погоду он объединил людей всех возрастов. Здесь и совсем юные спортсмены, и представители старшего поколения. Главное, что все заряжены энергией, драйвом, позитивом. Уверен, что праздник подарит только яркие, положительные эмоции", - отметил глава региона.Основная площадка фестиваля – территория моста через Кольский залив. Мероприятия прошли в акватории, на обоих берегах и мостовом переходе. Самым массовым в череде спортивных событий стал традиционный легкоатлетический пробег по Кольскому мосту. На дистанцию в футболках с российским "триколором" вышли несколько тысяч человек. Вместе со всеми символичную мурманскую милю преодолела команда регионального правительства во главе с губернатором.Кроме того, по Кольскому мосту проехали молодожены на свадебных лимузинах, байкеры, роллеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.Неотъемлемая составляющая спортивной части программы – экстремальный заплыв. География участников – от Мурманска до Владивостока.В течение всего дня под мостом проходят спортивные состязания – полоса препятствий "Crazy миля", соревнования по экстремальной атлетике "Пожарная тяга" и юкигассену. Песчаная площадка стала игровым полем для соревнований по мини-футболу, пляжному волейболу и "парковым" шахматам.Также гостей фестиваля угощают блюдами "Арктической кухни". На церемонии подведения итогов выступил известный Dj Baldin из Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20220808/murmansk-1808083003.html

https://ria.ru/20220903/gostinitsa-1814269343.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманская область, кольский залив, мурманск