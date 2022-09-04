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В центре Москвы сделали участки с историческим мощением - РИА Новости, 04.09.2022
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В центре Москвы сделали участки с историческим мощением
В центре Москвы сделали участки с историческим мощением - РИА Новости, 04.09.2022
В центре Москвы сделали участки с историческим мощением
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках благоустройства переулков в районе Тверской улицы сделали участки с историческим мощением, сообщил... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:05
2022-09-04T09:05
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках благоустройства переулков в районе Тверской улицы сделали участки с историческим мощением, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."В ходе мероприятий по благоустройству в Шведском тупике, Большом Гнездниковском и Брюсовом переулках выполнили по два фрагмента исторического мощения. Для этого использовали найденную там же старинную брусчатку. Для музейных участков подобрали места на тротуарах, где они хорошо заметны, но при этом не мешают пешеходам и велосипедистам", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что при проведении земляных работ в центре столицы часто находят сохранившиеся брусчатые мостовые."На многих благоустроенных улицах уже восстановлены небольшие участки с историческим мощением - своеобразные музеи под открытым небом. Было принято решение сделать аналогичные зоны и в старомосковских переулках рядом с Тверской улицей. Найденные фрагменты брусчатки немного отличаются друг от друга, но в целом мощение на всех шести участках получилось одинаковым", - подчеркнул Бирюков.По его словам, ширина пяти участков составляет по 1,5 метра, только в Большом Гнездниковском переулке импровизированная "мостовая" значительно уже - всего 80 сантиметров. Длина варьируется от 6,1 метра до 9,6 метра. Размеры мощения определялись отдельно для каждого переулка в зависимости от ширины тротуара и наличия входных групп в здания.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что главная задача благоустройства исторических переулков - сохранить их колорит, но при этом добавить пространствам функциональности и комфорта. Основные работы планируется завершить ко Дню города.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
09:05 04.09.2022
 
В центре Москвы сделали участки с историческим мощением

В центре Москвы сделали участки с историческим мощением в рамках благоустройства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВременная дорожная разметка
Временная дорожная разметка - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Временная дорожная разметка. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках благоустройства переулков в районе Тверской улицы сделали участки с историческим мощением, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"В ходе мероприятий по благоустройству в Шведском тупике, Большом Гнездниковском и Брюсовом переулках выполнили по два фрагмента исторического мощения. Для этого использовали найденную там же старинную брусчатку. Для музейных участков подобрали места на тротуарах, где они хорошо заметны, но при этом не мешают пешеходам и велосипедистам", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что при проведении земляных работ в центре столицы часто находят сохранившиеся брусчатые мостовые.
"На многих благоустроенных улицах уже восстановлены небольшие участки с историческим мощением - своеобразные музеи под открытым небом. Было принято решение сделать аналогичные зоны и в старомосковских переулках рядом с Тверской улицей. Найденные фрагменты брусчатки немного отличаются друг от друга, но в целом мощение на всех шести участках получилось одинаковым", - подчеркнул Бирюков.
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По его словам, ширина пяти участков составляет по 1,5 метра, только в Большом Гнездниковском переулке импровизированная "мостовая" значительно уже - всего 80 сантиметров. Длина варьируется от 6,1 метра до 9,6 метра. Размеры мощения определялись отдельно для каждого переулка в зависимости от ширины тротуара и наличия входных групп в здания.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что главная задача благоустройства исторических переулков - сохранить их колорит, но при этом добавить пространствам функциональности и комфорта. Основные работы планируется завершить ко Дню города.
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