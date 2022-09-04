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Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ - РИА Новости, 04.09.2022
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Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ
Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ - РИА Новости, 04.09.2022
Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ
Правительство России на заседании одобрило выделение средств на научно-исследовательские работы в рамках реализации проекта госзначения, направленного на... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:15
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правительство рф
россия
экология в россии
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило выделение средств на научно-исследовательские работы в рамках реализации проекта госзначения, направленного на создание единой системы мониторинга климатически активных веществ, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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правительство рф, россия, экология в россии
Правительство РФ, Россия, Экология в России
12:15 04.09.2022
 
Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ

Правительство профинансирует создание системы мониторинга климатически активных веществ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило выделение средств на научно-исследовательские работы в рамках реализации проекта госзначения, направленного на создание единой системы мониторинга климатически активных веществ, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит открытый урок на тему Экология в одной из школ Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 10:00
Глава Росприроднадзора провела открытый урок по экологии на Камчатке
 
Правительство РФРоссияЭкология в России
 
 
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