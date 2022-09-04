https://ria.ru/20220904/monitoring-1814327912.html
Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ
Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ - РИА Новости, 04.09.2022
Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ
Правительство России на заседании одобрило выделение средств на научно-исследовательские работы в рамках реализации проекта госзначения, направленного на... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:15
2022-09-04T12:15
2022-09-04T12:15
правительство рф
россия
экология в россии
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило выделение средств на научно-исследовательские работы в рамках реализации проекта госзначения, направленного на создание единой системы мониторинга климатически активных веществ, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, россия, экология в россии
Правительство РФ, Россия, Экология в России
Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ
Правительство профинансирует создание системы мониторинга климатически активных веществ