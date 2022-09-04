https://ria.ru/20220904/monitoring-1814327912.html

Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ

Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ - РИА Новости, 04.09.2022

Правительство профинансирует мониторинг климатически активных веществ

Правительство России на заседании одобрило выделение средств на научно-исследовательские работы в рамках реализации проекта госзначения, направленного на... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:15

2022-09-04T12:15

2022-09-04T12:15

правительство рф

россия

экология в россии

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании одобрило выделение средств на научно-исследовательские работы в рамках реализации проекта госзначения, направленного на создание единой системы мониторинга климатически активных веществ, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220903/ekologiya-1814064945.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, экология в россии