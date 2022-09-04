Космонавт Прокопьев рассказал о планах следующей экспедиции на МКС
Прокопьев: российские члены экипажа следующей миссии на МКС выйдут в космос до пяти раз
© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российские члены экипажа следующей миссии на Международную космическую станцию могут провести до пяти выходов в открытый космос, сообщил космонавт Сергей Прокопьев.
"На экспедицию запланировано до пяти выходов в открытый космос", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".
Он уточнил, что космонавтам предстоит установить на модуле "Наука" специальную платформу СККО (средство крепления крупногабаритных объектов), после чего можно будет считать, что развертывание модуля закончено.
Кроме того, по словам Прокопьева, единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина в это время будет оператором манипулятора ERA, пульт управления которым находится внутри станции.
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Ранее Прокопьев рассказал, что первый выход его экипажа в открытый космос намечен на 17 ноября. Кроме того, сообщалось, что Кикина, которая полетит на станцию на американском корабле Crew Dragon, будет ассистировать коллегам по кораблю во время их работы за бортом станции.
Прокопьев отправится на МКС на корабле "Союз МС-22" 21 сентября. Вместе с ним полетят российский космонавт Дмитрий Петелин и американский астронавт Франциско Рубио. Полет Crew Dragon, на котором Кикина полетит на МКС вместе с астронавтами НАСА Николь Мэнн и Джошем Кассадой, а также японским астронавтом Коити Вакатой, запланирован на 3 октября.
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