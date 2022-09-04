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СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов - РИА Новости, 04.09.2022
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СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов - РИА Новости, 04.09.2022
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов
По меньшей мере девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США, передает в субботу телеканал ABC News. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:03
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США, передает в субботу телеканал ABC News.В разлившейся от дождей реке Рио-Гранде американские пограничники обнаружили шесть тел, еще три нашли их мексиканские коллеги.Телеканал цитирует погранично-таможенную службу США, чьи сотрудники спасли 37 мигрантов и "задержали еще 16". Власти не сообщают, из каких стран были погибшие.Река Рио-Гранде берет начало в американском штате Колорадо, течет на юг через штат Нью-Мексико и впадает в Мексиканский залив, образуя естественную границу между США, в штате Техас, и Мексикой.
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в мире, сша, мексика
В мире, США, Мексика
03:03 04.09.2022 (обновлено: 12:11 04.09.2022)
 
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов

ABC News: при попытке переправиться из Мексики в США утонули в реке девять мигрантов

© AP Photo / Eric GayПатруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Eric Gay
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США, передает в субботу телеканал ABC News.
В разлившейся от дождей реке Рио-Гранде американские пограничники обнаружили шесть тел, еще три нашли их мексиканские коллеги.
Телеканал цитирует погранично-таможенную службу США, чьи сотрудники спасли 37 мигрантов и "задержали еще 16". Власти не сообщают, из каких стран были погибшие.
Река Рио-Гранде берет начало в американском штате Колорадо, течет на юг через штат Нью-Мексико и впадает в Мексиканский залив, образуя естественную границу между США, в штате Техас, и Мексикой.
Мигранты из Гондураса, направляющиеся в направлении границы с США. 1 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 20:45
В Нью-Йорке обвинили губернатора Техаса в "скотском" обращении с мигрантами
 
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