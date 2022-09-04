https://ria.ru/20220904/migranty-1814296347.html
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов - РИА Новости, 04.09.2022
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов
По меньшей мере девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США, передает в субботу телеканал ABC News. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:03
2022-09-04T03:03
2022-09-04T12:11
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США, передает в субботу телеканал ABC News.В разлившейся от дождей реке Рио-Гранде американские пограничники обнаружили шесть тел, еще три нашли их мексиканские коллеги.Телеканал цитирует погранично-таможенную службу США, чьи сотрудники спасли 37 мигрантов и "задержали еще 16". Власти не сообщают, из каких стран были погибшие.Река Рио-Гранде берет начало в американском штате Колорадо, течет на юг через штат Нью-Мексико и впадает в Мексиканский залив, образуя естественную границу между США, в штате Техас, и Мексикой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика
03:03 04.09.2022 (обновлено: 12:11 04.09.2022)
СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов
ABC News: при попытке переправиться из Мексики в США утонули в реке девять мигрантов