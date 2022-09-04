https://ria.ru/20220904/migranty-1814296347.html

СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов

СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов - РИА Новости, 04.09.2022

СМИ: при попытке переправиться из Мексики в США утонули девять мигрантов

По меньшей мере девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США, передает в субботу телеканал ABC News. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T03:03

2022-09-04T03:03

2022-09-04T12:11

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере девять нелегальных мигрантов утонули в реке при попытке пересечь границу Мексики и США, передает в субботу телеканал ABC News.В разлившейся от дождей реке Рио-Гранде американские пограничники обнаружили шесть тел, еще три нашли их мексиканские коллеги.Телеканал цитирует погранично-таможенную службу США, чьи сотрудники спасли 37 мигрантов и "задержали еще 16". Власти не сообщают, из каких стран были погибшие.Река Рио-Гранде берет начало в американском штате Колорадо, течет на юг через штат Нью-Мексико и впадает в Мексиканский залив, образуя естественную границу между США, в штате Техас, и Мексикой.

https://ria.ru/20220825/migranty-1812187379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, мексика