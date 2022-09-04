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Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку

Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку

Украинские войска выпустили три ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" по Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:29

2022-09-04T10:29

2022-09-04T10:30

специальная военная операция на украине

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макеевка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" по Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган"; 09.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины