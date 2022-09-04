https://ria.ru/20220904/makeevka-1814315677.html
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку
Украинские войска выпустили три ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" по Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:29
2022-09-04T10:29
2022-09-04T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" по Макеевке и четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.53 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган"; 09.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
10:29 04.09.2022 (обновлено: 10:30 04.09.2022)
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Макеевку
Украинские войска выпустили три ракеты из "Урагана" по Макеевке в ДНР