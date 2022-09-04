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На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на вулкане
На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на вулкане - РИА Новости, 04.09.2022
На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на вулкане
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло горячую линию для родственников туристов, которые совершали восхождение на Ключевской вулкан на... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:58
2022-09-04T03:58
2022-09-04T11:44
туризм
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло горячую линию для родственников туристов, которые совершали восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации властей региона, шесть человек погибли, один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели."В настоящее время в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю развернута круглосуточная горячая линия. По телефону 8 (4152) 30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь", - сказали в пресс-службе.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.
https://ria.ru/20220904/vertolet-1814297146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Туризм, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новости - Туризм
03:58 04.09.2022 (обновлено: 11:44 04.09.2022)
На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на вулкане
На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на Ключевском вулкане