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На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на вулкане

На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на вулкане - РИА Новости, 04.09.2022

На Камчатке открыли горячую линию по ситуации с туристами на вулкане

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло горячую линию для родственников туристов, которые совершали восхождение на Ключевской вулкан на... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T03:58

2022-09-04T03:58

2022-09-04T11:44

туризм

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю открыло горячую линию для родственников туристов, которые совершали восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Группа туристов, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась к спасателям в субботу. По предварительной информации властей региона, шесть человек погибли, один гид сломал ногу. Сейчас к группе, которая находится на высоте 4200 метров, следуют спасатели."В настоящее время в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю развернута круглосуточная горячая линия. По телефону 8 (4152) 30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь", - сказали в пресс-службе.Вулкан Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.

https://ria.ru/20220904/vertolet-1814297146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм