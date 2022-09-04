https://ria.ru/20220904/lenin-1814300045.html

Трамп процитировал Ленина и согласился с ним

Трамп процитировал Ленина и согласился с ним - РИА Новости, 04.09.2022

Трамп процитировал Ленина и согласился с ним

Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T06:21

2022-09-04T06:21

2022-09-04T09:59

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя советского государства.Изречение на болезненную для Трампа тему честности выборов чаще приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину, хотя не все специалисты уверены в его подлинности.Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса". Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.Трамп сообщил также, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на "и", потому что так "изысканнее"."Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", - сказал он.

https://ria.ru/20220904/tramp-1814297013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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