https://ria.ru/20220904/lenin-1814300045.html
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним - РИА Новости, 04.09.2022
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним
Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T06:21
2022-09-04T06:21
2022-09-04T09:59
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя советского государства.Изречение на болезненную для Трампа тему честности выборов чаще приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину, хотя не все специалисты уверены в его подлинности.Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса". Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.Трамп сообщил также, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на "и", потому что так "изысканнее"."Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", - сказал он.
https://ria.ru/20220904/tramp-1814297013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша
06:21 04.09.2022 (обновлено: 09:59 04.09.2022)
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним
Экс-президент США Трамп процитировал слова Ленина о честности выборов и согласился с ним
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя советского государства.
Изречение на болезненную для Трампа тему честности выборов чаще приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину, хотя не все специалисты уверены в его подлинности.
"Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса". Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.
Трамп сообщил также, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на "и", потому что так "изысканнее".
"Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", - сказал он.