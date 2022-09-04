Рейтинг@Mail.ru
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/lenin-1814300045.html
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним - РИА Новости, 04.09.2022
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним
Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T06:21
2022-09-04T09:59
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27306332fd4fca272e7cd2425ab54688.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя советского государства.Изречение на болезненную для Трампа тему честности выборов чаще приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину, хотя не все специалисты уверены в его подлинности.Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса". Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.Трамп сообщил также, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на "и", потому что так "изысканнее"."Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", - сказал он.
https://ria.ru/20220904/tramp-1814297013.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e17c5f360ade5e4da6d3126c0417ef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
06:21 04.09.2022 (обновлено: 09:59 04.09.2022)
 
Трамп процитировал Ленина и согласился с ним

Экс-президент США Трамп процитировал слова Ленина о честности выборов и согласился с ним

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина и согласился с ним, попутно подискутировав о том, как лучше произносить фамилию основателя советского государства.
Изречение на болезненную для Трампа тему честности выборов чаще приписывают другому советскому лидеру Иосифу Сталину, хотя не все специалисты уверены в его подлинности.
"Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
Экс-президент, вероятно, имел в виду цитату, которая в оригинале звучала так: "Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса". Трамп утверждает, что махинации, якобы имевшие место при подведении итогов выборов 2020 года, лишили его второго президентского срока, однако он не смог доказать это в судах.
Трамп сообщил также, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на "и", потому что так "изысканнее".
"Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", - сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
03:31
Трамп назвал Байдена "врагом государства"
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала