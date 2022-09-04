Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков
Песков об отношениях с ЕС: кризисы заканчиваются за столом переговоров
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимоотношениях РФ и ЕС, заявил, что любая конфронтация заканчивается разрядкой, как и кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров, но вряд ли это будет скоро.
"Послушайте, любая конфронтация заканчивается разрядкой и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдёт это вряд ли рано, да, скорее, поздно произойдёт, но всё-таки произойдёт. Но другое дело, что мы будем иметь уже бесценный опыт, и мы будем иметь науку вести с ними диалог", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Он добавил, что диалог должен выстраиваться с учетом интересов и России.
"Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твёрдость. У меня нет никакого сомнения", - сказал Песков.