https://ria.ru/20220904/krizis-1814345916.html

Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков

Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков - РИА Новости, 04.09.2022

Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимоотношениях РФ и ЕС, заявил, что любая конфронтация заканчивается разрядкой, как и кризисные... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:29

2022-09-04T14:29

2022-09-04T14:29

дмитрий песков

россия

евросоюз

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимоотношениях РФ и ЕС, заявил, что любая конфронтация заканчивается разрядкой, как и кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров, но вряд ли это будет скоро."Послушайте, любая конфронтация заканчивается разрядкой и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдёт это вряд ли рано, да, скорее, поздно произойдёт, но всё-таки произойдёт. Но другое дело, что мы будем иметь уже бесценный опыт, и мы будем иметь науку вести с ними диалог", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.Он добавил, что диалог должен выстраиваться с учетом интересов и России."Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твёрдость. У меня нет никакого сомнения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220904/voyna-1814345667.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, евросоюз