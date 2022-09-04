Рейтинг@Mail.ru
Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/krizis-1814345916.html
Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков
Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков - РИА Новости, 04.09.2022
Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимоотношениях РФ и ЕС, заявил, что любая конфронтация заканчивается разрядкой, как и кризисные... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:29
2022-09-04T14:29
дмитрий песков
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e20f94eb77b4d24e4d747feb6d2eaf21.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимоотношениях РФ и ЕС, заявил, что любая конфронтация заканчивается разрядкой, как и кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров, но вряд ли это будет скоро."Послушайте, любая конфронтация заканчивается разрядкой и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдёт это вряд ли рано, да, скорее, поздно произойдёт, но всё-таки произойдёт. Но другое дело, что мы будем иметь уже бесценный опыт, и мы будем иметь науку вести с ними диалог", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.Он добавил, что диалог должен выстраиваться с учетом интересов и России."Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твёрдость. У меня нет никакого сомнения", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220904/voyna-1814345667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615487_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c0274eda5c8ea8a88d98184e9acb730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, евросоюз
Дмитрий Песков, Россия, Евросоюз
14:29 04.09.2022
 
Любые кризисы заканчиваются за столом переговоров, считает Песков

Песков об отношениях с ЕС: кризисы заканчиваются за столом переговоров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимоотношениях РФ и ЕС, заявил, что любая конфронтация заканчивается разрядкой, как и кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров, но вряд ли это будет скоро.
"Послушайте, любая конфронтация заканчивается разрядкой и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз. И произойдёт это вряд ли рано, да, скорее, поздно произойдёт, но всё-таки произойдёт. Но другое дело, что мы будем иметь уже бесценный опыт, и мы будем иметь науку вести с ними диалог", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Он добавил, что диалог должен выстраиваться с учетом интересов и России.
"Не то что на наших условиях, но таким образом, чтобы наши интересы никак не страдали. И будем иметь эту твёрдость. У меня нет никакого сомнения", - сказал Песков.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:26
Германия объявила России гибридную войну, считает Медведев
 
Дмитрий ПесковРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала