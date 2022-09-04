https://ria.ru/20220904/knr-1814299149.html

СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме

СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 04.09.2022

СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме

Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T05:45

2022-09-04T05:45

2022-09-04T05:48

россия

китай

восточный экономический форум (вэф)

в мире

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ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает агентство Синьхуа.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что направил спикеру парламента КНР приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

https://ria.ru/20220904/rezultaty-1814297839.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, восточный экономический форум (вэф), в мире