05:45 04.09.2022 (обновлено: 05:48 04.09.2022)
СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме
Синьхуа: спикер парламента КНР Ли Чжаньшу примет участие в Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает агентство Синьхуа.
"…Председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу 7-17 сентября посетит с официальными дружественными визитами Россию, Монголию, Непал и Южную Корею, а также примет участие в пленарном заседании седьмого Восточного экономического форума в России", - говорится в сообщении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что направил спикеру парламента КНР приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).