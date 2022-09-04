Рейтинг@Mail.ru
СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/knr-1814299149.html
СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме
СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 04.09.2022
СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T05:45
2022-09-04T05:48
россия
китай
восточный экономический форум (вэф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155911/86/1559118689_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_1f063d6aaac3a77610b3de60be5fd396.jpg
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает агентство Синьхуа.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что направил спикеру парламента КНР приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
https://ria.ru/20220904/rezultaty-1814297839.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155911/86/1559118689_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_9bbb619c14d9c915142a6bc43cbde18a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, восточный экономический форум (вэф), в мире
Россия, Китай, Восточный экономический форум (ВЭФ), В мире
05:45 04.09.2022 (обновлено: 05:48 04.09.2022)
 
СМИ: спикер парламента КНР примет участие в Восточном экономическом форуме

Синьхуа: спикер парламента КНР Ли Чжаньшу примет участие в Восточном экономическом форуме

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает агентство Синьхуа.
"…Председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу 7-17 сентября посетит с официальными дружественными визитами Россию, Монголию, Непал и Южную Корею, а также примет участие в пленарном заседании седьмого Восточного экономического форума в России", - говорится в сообщении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что направил спикеру парламента КНР приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
04:08
Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев
 
РоссияКитайВосточный экономический форум (ВЭФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала