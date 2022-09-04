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Патриарх Кирилл призвал богатых делиться средствами с нуждающимися - РИА Новости, 04.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220904/kirill-1814367147.html
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться средствами с нуждающимися
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться средствами с нуждающимися - РИА Новости, 04.09.2022
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться средствами с нуждающимися
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с теми, кто нуждается, он отметил, что нежелание помочь - это "путь в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:02
2022-09-04T17:02
религия
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с теми, кто нуждается, он отметил, что нежелание помочь - это "путь в ад"."Не каждый имеет много средств, но вопрос здесь не столько в наличии и, тем более, не в размере этих материальных средств, а в отношении к этим средствам. Если из большого количества денег человек не может помочь другому - это путь в ад, говорить тут не о чем. Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает ему, ясно, что это путь в сторону от Бога, от Христа и от его царства", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.Он подчеркнул, что чем больше у человека денег, тем "больше ответственности за его земное существование, поэтому нередко богатых людей окружают зависть и злоба"."Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим, тем кто нуждается, тем кто страдает, вот тогда обладание богатством становится оправданным... Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - сказал патриарх.Предстоятель РПЦ подчеркнул, что посильную помощь ближнему должны оказывать все, кто может, потому что "даже небольшая милостыня, в которой критически нуждается человек, соизмерима с даром богатого человека, речь идёт не о масштабах помощи, а о самом факте - разделении своих ресурсов с другими людьми".
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религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
17:02 04.09.2022
 
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться средствами с нуждающимися

Патриарх Кирилл назвал нежелание богатых людей делиться с нуждающимися путем в ад

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с теми, кто нуждается, он отметил, что нежелание помочь - это "путь в ад".
"Не каждый имеет много средств, но вопрос здесь не столько в наличии и, тем более, не в размере этих материальных средств, а в отношении к этим средствам. Если из большого количества денег человек не может помочь другому - это путь в ад, говорить тут не о чем. Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает ему, ясно, что это путь в сторону от Бога, от Христа и от его царства", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
Он подчеркнул, что чем больше у человека денег, тем "больше ответственности за его земное существование, поэтому нередко богатых людей окружают зависть и злоба".
"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим, тем кто нуждается, тем кто страдает, вот тогда обладание богатством становится оправданным... Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ подчеркнул, что посильную помощь ближнему должны оказывать все, кто может, потому что "даже небольшая милостыня, в которой критически нуждается человек, соизмерима с даром богатого человека, речь идёт не о масштабах помощи, а о самом факте - разделении своих ресурсов с другими людьми".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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РелигияРелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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