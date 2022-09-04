https://ria.ru/20220904/khlayn-1814340559.html
Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток
Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток - РИА Новости, 04.09.2022
Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток
Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:43
2022-09-04T13:43
2022-09-04T14:11
мьянма
мин аун хлайн
владивосток
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство региона."Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме. Со стороны нашего края встречали делегацию зампред Правительства края Алексей Наздратенко и руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков", - говорится в сообщении.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, мин аун хлайн, владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Мьянма, Мин Аун Хлайн, Владивосток, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
13:43 04.09.2022 (обновлено: 14:11 04.09.2022)
Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток
Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел во Владивосток на ВЭФ-2022