https://ria.ru/20220904/khlayn-1814340559.html

Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток

Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток - РИА Новости, 04.09.2022

Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток

Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:43

2022-09-04T13:43

2022-09-04T14:11

мьянма

мин аун хлайн

владивосток

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство региона."Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме. Со стороны нашего края встречали делегацию зампред Правительства края Алексей Наздратенко и руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков", - говорится в сообщении.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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мьянма

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мьянма, мин аун хлайн, владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)