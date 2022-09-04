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Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток - РИА Новости, 04.09.2022
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Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток
Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток - РИА Новости, 04.09.2022
Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток
Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:43
2022-09-04T14:11
мьянма
мин аун хлайн
владивосток
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство региона."Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме. Со стороны нашего края встречали делегацию зампред Правительства края Алексей Наздратенко и руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков", - говорится в сообщении.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мьянма, мин аун хлайн, владивосток, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Мьянма, Мин Аун Хлайн, Владивосток, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
13:43 04.09.2022 (обновлено: 14:11 04.09.2022)
 
Глава правительства Мьянмы прилетел во Владивосток

Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел во Владивосток на ВЭФ-2022

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Мин Аун Хлайн. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает правительство региона.
"Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прилетел в Приморье для участия в Vll Восточном экономическом форуме. Со стороны нашего края встречали делегацию зампред Правительства края Алексей Наздратенко и руководитель агентства международного сотрудничества Алексей Старичков", - говорится в сообщении.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 07:07
Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ
 
МьянмаМин Аун ХлайнВладивостокВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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