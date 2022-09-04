Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html
Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти
Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти - РИА Новости, 04.09.2022
Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти
Постоянные обстрелы Херсона и области украинскими войсками лишь усиливают желание жителей скорее принять участие в референдуме, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:17
2022-09-04T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
запорожская область
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813957249_261:0:2038:1000_1920x0_80_0_0_a6ab2d7453b19fe176d6c3d1e2980a87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Постоянные обстрелы Херсона и области украинскими войсками лишь усиливают желание жителей скорее принять участие в референдуме, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов."Идет подготовка к референдуму, он в любом случае состоится, ничего этому не помешает. Неоднократно говорили мы, что нацисты в Херсон не зайдут. Люди после обстрелов нацистами еще больше требуют проведения референдума. Ну как можно стрелять по гражданскому населению, по своим же? Обстрелы только увеличивают желание людей идти на референдум, мне постоянно пишут и требуют, чтобы мы уже что-то сделали с этим, ударили по ним", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. В Херсонской области спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220904/kherson-1814317207.html
херсон
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813957249_463:0:1803:1005_1920x0_80_0_0_9952c1dc073e5772a56a6767e43806c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Запорожская область, Кирилл Стремоусов
11:17 04.09.2022 (обновлено: 11:19 04.09.2022)
 
Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти

Власти Херсонской области: обстрелы усиливают желание жителей участвовать в референдуме

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Постоянные обстрелы Херсона и области украинскими войсками лишь усиливают желание жителей скорее принять участие в референдуме, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Идет подготовка к референдуму, он в любом случае состоится, ничего этому не помешает. Неоднократно говорили мы, что нацисты в Херсон не зайдут. Люди после обстрелов нацистами еще больше требуют проведения референдума. Ну как можно стрелять по гражданскому населению, по своим же? Обстрелы только увеличивают желание людей идти на референдум, мне постоянно пишут и требуют, чтобы мы уже что-то сделали с этим, ударили по ним", - сказал Стремоусов.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
10:40Специальная военная операция на Украине
В Херсоне сработали системы ПВО
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. В Херсонской области спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьЗапорожская областьКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала