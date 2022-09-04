https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html

Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти

Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти - РИА Новости, 04.09.2022

Жители Херсона из-за обстрелов чаще требуют референдума, заявили власти

Постоянные обстрелы Херсона и области украинскими войсками лишь усиливают желание жителей скорее принять участие в референдуме, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:17

2022-09-04T11:17

2022-09-04T11:19

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

запорожская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Постоянные обстрелы Херсона и области украинскими войсками лишь усиливают желание жителей скорее принять участие в референдуме, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов."Идет подготовка к референдуму, он в любом случае состоится, ничего этому не помешает. Неоднократно говорили мы, что нацисты в Херсон не зайдут. Люди после обстрелов нацистами еще больше требуют проведения референдума. Ну как можно стрелять по гражданскому населению, по своим же? Обстрелы только увеличивают желание людей идти на референдум, мне постоянно пишут и требуют, чтобы мы уже что-то сделали с этим, ударили по ним", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. В Херсонской области спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220904/kherson-1814317207.html

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херсонская область

запорожская область

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, херсонская область , запорожская область, кирилл стремоусов