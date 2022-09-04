https://ria.ru/20220904/kherson-1814317207.html
В Херсоне сработали системы ПВО
В Херсоне сработали системы ПВО - РИА Новости, 04.09.2022
В Херсоне сработали системы ПВО
Украинские войска постоянно обстреливают Херсонскую область, работает ПВО, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:40
2022-09-04T10:40
2022-09-04T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Украинские войска постоянно обстреливают Херсонскую область, работает ПВО, заявил заместитель главы новой военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Обстрелы Херсона и области не прекращаются, ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура", — сказал он.Пока информации о пострадавших у ВГА нет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220903/perevorot-1814170641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
10:40 04.09.2022 (обновлено: 11:13 04.09.2022)
В Херсоне сработали системы ПВО
Власти Херсонской области сообщили о сработавшей системе ПВО из-за обстрелов ВСУ