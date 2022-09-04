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В Кельне прошла демонстрация в поддержку России - РИА Новости, 04.09.2022
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В Кельне прошла демонстрация в поддержку России
В Кельне прошла демонстрация в поддержку России - РИА Новости, 04.09.2022
В Кельне прошла демонстрация в поддержку России
В центре Кельна около 400 человек вышли на митинг в поддержку России, сообщает WDR со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:18
2022-09-04T18:13
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В центре Кельна около 400 человек вышли на митинг в поддержку России, сообщает WDR со ссылкой на полицию.Участники акции около Кельнского собора призвали к отмене санкций, введенных против Москвы, а также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" и прекратить поставки оружия Украине.По соседству также прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно — запускали петарды и кидались бутылками. Полиция стянула значительные силы для поддержания порядка.Накануне массовая антиправительственная акция прошла в Праге. На митинг, прошедший на Вацлавской площади, вышли около ста тысяч человек. Организаторы акции потребовали от правительства решить проблемы, связанные с подорожанием топлива, продуктов, других товаров и услуг. Также звучали призывы снять с России санкции и прекратить поставки оружия Украине.
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в мире, россия, германия, кельн, украина, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, Кельн, Украина, Северный поток — 2
17:18 04.09.2022 (обновлено: 18:13 04.09.2022)
 
В Кельне прошла демонстрация в поддержку России

WDR: В Кельне прошел митинг в поддержку России и против поставок оружия Украине

© AFP 2022 / Rolf VennenberndСотрудники полиции в Кельне, Германия
Сотрудники полиции в Кельне, Германия - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Rolf Vennenbernd
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В центре Кельна около 400 человек вышли на митинг в поддержку России, сообщает WDR со ссылкой на полицию.
Участники акции около Кельнского собора призвали к отмене санкций, введенных против Москвы, а также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" и прекратить поставки оружия Украине.
По соседству также прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно — запускали петарды и кидались бутылками. Полиция стянула значительные силы для поддержания порядка.
Накануне массовая антиправительственная акция прошла в Праге. На митинг, прошедший на Вацлавской площади, вышли около ста тысяч человек. Организаторы акции потребовали от правительства решить проблемы, связанные с подорожанием топлива, продуктов, других товаров и услуг. Также звучали призывы снять с России санкции и прекратить поставки оружия Украине.
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