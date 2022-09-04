https://ria.ru/20220904/keln-1814368811.html

В Кельне прошла демонстрация в поддержку России

В Кельне прошла демонстрация в поддержку России - РИА Новости, 04.09.2022

В Кельне прошла демонстрация в поддержку России

В центре Кельна около 400 человек вышли на митинг в поддержку России, сообщает WDR со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:18

2022-09-04T17:18

2022-09-04T18:13

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северный поток — 2

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В центре Кельна около 400 человек вышли на митинг в поддержку России, сообщает WDR со ссылкой на полицию.Участники акции около Кельнского собора призвали к отмене санкций, введенных против Москвы, а также потребовали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" и прекратить поставки оружия Украине.По соседству также прошла акция против пророссийского митинга, участники которой вели себя агрессивно — запускали петарды и кидались бутылками. Полиция стянула значительные силы для поддержания порядка.Накануне массовая антиправительственная акция прошла в Праге. На митинг, прошедший на Вацлавской площади, вышли около ста тысяч человек. Организаторы акции потребовали от правительства решить проблемы, связанные с подорожанием топлива, продуктов, других товаров и услуг. Также звучали призывы снять с России санкции и прекратить поставки оружия Украине.

https://ria.ru/20220904/protest-1814316986.html

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в мире, россия, германия, кельн, украина, северный поток — 2