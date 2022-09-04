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Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля - РИА Новости, 04.09.2022
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Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля
Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля - РИА Новости, 04.09.2022
Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля
Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей речи по прибытии в Германию для... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T19:45
2022-09-04T19:45
в мире
ицхак герцог
иран
израиль
мюнхен
германия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей речи по прибытии в Германию для участия в церемонии, посвященной 50-ой годовщине трагедии на Олимпиаде в Мюнхене."Господин президент, силы ненависти исходят в первую очередь из Ирана. Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к нему жестко, твердо и настойчиво. Беззубые соглашения, в которых много воды, предоставляющие широкие выгоды, не остановят Иран", - сказал президент Герцог, обращаясь к своему германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Слова Герцога приводит его канцелярия."Иран доказал, что ему нельзя доверять. Иран доказал, что представляет угрозу мировому порядку. Иран доказал, что он без колебаний сеет террор, смерть и бандитизм, угрожающие глобальной стабильности", - добавил Герцог.Глава государства также сказал, что Израиль не может мириться с угрозами своему существованию и рассчитывает на помощь своих союзников.Президент Израиля Ицхак Герцог начал в воскресенье государственный визит в Германию для участия в траурной церемонии, посвященной 50-летию трагедии на Олимпиаде в Мюнхене, на которой палестинскими террористами были убиты 11 членов израильской олимпийской сборной. Во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене палестинскими террористами из группы "Черный сентябрь" были захвачены и убиты 11 членов израильской сборной.
https://ria.ru/20220829/uran-1813037064.html
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в мире, ицхак герцог, иран, израиль, мюнхен, германия
В мире, Ицхак Герцог, Иран, Израиль, Мюнхен, Германия
19:45 04.09.2022
 
Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля

Президент Герцог считает, что Иран угрожает мировому порядку и хочет уничтожить Израиль

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрезидент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей речи по прибытии в Германию для участия в церемонии, посвященной 50-ой годовщине трагедии на Олимпиаде в Мюнхене.
"Господин президент, силы ненависти исходят в первую очередь из Ирана. Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к нему жестко, твердо и настойчиво. Беззубые соглашения, в которых много воды, предоставляющие широкие выгоды, не остановят Иран", - сказал президент Герцог, обращаясь к своему германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Слова Герцога приводит его канцелярия.
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"Иран доказал, что ему нельзя доверять. Иран доказал, что представляет угрозу мировому порядку. Иран доказал, что он без колебаний сеет террор, смерть и бандитизм, угрожающие глобальной стабильности", - добавил Герцог.
Глава государства также сказал, что Израиль не может мириться с угрозами своему существованию и рассчитывает на помощь своих союзников.
Президент Израиля Ицхак Герцог начал в воскресенье государственный визит в Германию для участия в траурной церемонии, посвященной 50-летию трагедии на Олимпиаде в Мюнхене, на которой палестинскими террористами были убиты 11 членов израильской олимпийской сборной. Во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене палестинскими террористами из группы "Черный сентябрь" были захвачены и убиты 11 членов израильской сборной.
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В миреИцхак ГерцогИранИзраильМюнхенГермания
 
 
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