Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля
Президент Герцог считает, что Иран угрожает мировому порядку и хочет уничтожить Израиль
Президент Израиля Ицхак Герцог. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей речи по прибытии в Германию для участия в церемонии, посвященной 50-ой годовщине трагедии на Олимпиаде в Мюнхене.
"Господин президент, силы ненависти исходят в первую очередь из Ирана. Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к нему жестко, твердо и настойчиво. Беззубые соглашения, в которых много воды, предоставляющие широкие выгоды, не остановят Иран", - сказал президент Герцог, обращаясь к своему германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Слова Герцога приводит его канцелярия.
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"Иран доказал, что ему нельзя доверять. Иран доказал, что представляет угрозу мировому порядку. Иран доказал, что он без колебаний сеет террор, смерть и бандитизм, угрожающие глобальной стабильности", - добавил Герцог.
Глава государства также сказал, что Израиль не может мириться с угрозами своему существованию и рассчитывает на помощь своих союзников.
Президент Израиля Ицхак Герцог начал в воскресенье государственный визит в Германию для участия в траурной церемонии, посвященной 50-летию трагедии на Олимпиаде в Мюнхене, на которой палестинскими террористами были убиты 11 членов израильской олимпийской сборной. Во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене палестинскими террористами из группы "Черный сентябрь" были захвачены и убиты 11 членов израильской сборной.
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