https://ria.ru/20220904/iran-1814384975.html

Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля

Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля - РИА Новости, 04.09.2022

Иран угрожает мировому порядку, считает президент Израиля

Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей речи по прибытии в Германию для... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T19:45

2022-09-04T19:45

2022-09-04T19:45

в мире

ицхак герцог

иран

израиль

мюнхен

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154809/38/1548093869_0:149:2859:1757_1920x0_80_0_0_32afdbe59dab6ba8da27a1ef8132fb0d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Иран представляет угрозу мировому порядку и стремится к уничтожению Израиля, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в своей речи по прибытии в Германию для участия в церемонии, посвященной 50-ой годовщине трагедии на Олимпиаде в Мюнхене."Господин президент, силы ненависти исходят в первую очередь из Ирана. Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к нему жестко, твердо и настойчиво. Беззубые соглашения, в которых много воды, предоставляющие широкие выгоды, не остановят Иран", - сказал президент Герцог, обращаясь к своему германскому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Слова Герцога приводит его канцелярия."Иран доказал, что ему нельзя доверять. Иран доказал, что представляет угрозу мировому порядку. Иран доказал, что он без колебаний сеет террор, смерть и бандитизм, угрожающие глобальной стабильности", - добавил Герцог.Глава государства также сказал, что Израиль не может мириться с угрозами своему существованию и рассчитывает на помощь своих союзников.Президент Израиля Ицхак Герцог начал в воскресенье государственный визит в Германию для участия в траурной церемонии, посвященной 50-летию трагедии на Олимпиаде в Мюнхене, на которой палестинскими террористами были убиты 11 членов израильской олимпийской сборной. Во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене палестинскими террористами из группы "Черный сентябрь" были захвачены и убиты 11 членов израильской сборной.

https://ria.ru/20220829/uran-1813037064.html

https://ria.ru/20220831/drony-1813582220.html

иран

израиль

мюнхен

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ицхак герцог, иран, израиль, мюнхен, германия