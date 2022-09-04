https://ria.ru/20220904/gorod-1814300863.html

Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ

Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2022

Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ

Власти Владивостока в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму провели работы по благоустройству городских территорий и привели в порядок... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T07:07

2022-09-04T07:07

2022-09-04T07:07

общество

владивосток

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Владивостока в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму провели работы по благоустройству городских территорий и привели в порядок Университетскую набережную на острове Русском, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.Он отметил, что традиционно к ВЭФ во Владивостоке приводят в порядок подпорные стены. В этом году появится мурал тигра на стене напротив ТЦ "Море", в рамках молодежного мероприятия в Некрасовском сквере появился мурал "Дедушка Мазай и зайцы". Оформлены подпорные стены вдоль Тополиной аллеи, фасад на улице Семеновская, 9б – здесь появится героиня романа Михаила Булгакова Маргарита. Идет ремонт подземных пешеходных переходов на улице Светланской."В районе транспортного кольца и пешеходного перехода на фуникулере завершаются работы по обустройству нового сквера, в центральной части которого установлен памятник исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Приводят в порядок и Университетскую набережную. Здесь восстанавливают участки поврежденной за год брусчатки, ведут озеленительные работы", - сказал собеседник.Говоря про более масштабные проекты, Шестаков отметил, что в течение осени завершатся работы по благоустройству ряда общественных пространств – это набережные на Татарской и Второй речке, сопка Бурачка, где закончат второй этап работ, а также набережная Спортивной гавани. Кроме того, будут завершены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках федеральной программы.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/trutnev-1814298163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, владивосток, вэф-2022