Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ
Мэр Шестаков заявил, что городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Владивостока в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму провели работы по благоустройству городских территорий и привели в порядок Университетскую набережную на острове Русском, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.
"Работы по благоустройству Владивостока ведутся ежегодно, несмотря на проведение таких масштабных международных мероприятий. Тем не менее ВЭФ - это дополнительная возможность привести Владивосток в порядок и сделать его более комфортным. В конечном итоге благоустройство проводится именно для жителей", - рассказал Шестаков.
Он отметил, что традиционно к ВЭФ во Владивостоке приводят в порядок подпорные стены. В этом году появится мурал тигра на стене напротив ТЦ "Море", в рамках молодежного мероприятия в Некрасовском сквере появился мурал "Дедушка Мазай и зайцы". Оформлены подпорные стены вдоль Тополиной аллеи, фасад на улице Семеновская, 9б – здесь появится героиня романа Михаила Булгакова Маргарита. Идет ремонт подземных пешеходных переходов на улице Светланской.
"В районе транспортного кольца и пешеходного перехода на фуникулере завершаются работы по обустройству нового сквера, в центральной части которого установлен памятник исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Приводят в порядок и Университетскую набережную. Здесь восстанавливают участки поврежденной за год брусчатки, ведут озеленительные работы", - сказал собеседник.
Говоря про более масштабные проекты, Шестаков отметил, что в течение осени завершатся работы по благоустройству ряда общественных пространств – это набережные на Татарской и Второй речке, сопка Бурачка, где закончат второй этап работ, а также набережная Спортивной гавани. Кроме того, будут завершены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках федеральной программы.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.