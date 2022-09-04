Рейтинг@Mail.ru
Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/gorod-1814300863.html
Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ
Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2022
Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ
Власти Владивостока в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму провели работы по благоустройству городских территорий и привели в порядок... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T07:07
2022-09-04T07:07
общество
владивосток
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814244568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb67284094b665b78ff9132c46ad9ed4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Владивостока в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму провели работы по благоустройству городских территорий и привели в порядок Университетскую набережную на острове Русском, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.Он отметил, что традиционно к ВЭФ во Владивостоке приводят в порядок подпорные стены. В этом году появится мурал тигра на стене напротив ТЦ "Море", в рамках молодежного мероприятия в Некрасовском сквере появился мурал "Дедушка Мазай и зайцы". Оформлены подпорные стены вдоль Тополиной аллеи, фасад на улице Семеновская, 9б – здесь появится героиня романа Михаила Булгакова Маргарита. Идет ремонт подземных пешеходных переходов на улице Светланской."В районе транспортного кольца и пешеходного перехода на фуникулере завершаются работы по обустройству нового сквера, в центральной части которого установлен памятник исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Приводят в порядок и Университетскую набережную. Здесь восстанавливают участки поврежденной за год брусчатки, ведут озеленительные работы", - сказал собеседник.Говоря про более масштабные проекты, Шестаков отметил, что в течение осени завершатся работы по благоустройству ряда общественных пространств – это набережные на Татарской и Второй речке, сопка Бурачка, где закончат второй этап работ, а также набережная Спортивной гавани. Кроме того, будут завершены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках федеральной программы.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/trutnev-1814298163.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814244568_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_888aee3ee242f48d0ea4474edcb5e1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, вэф-2022
Общество, Владивосток, ВЭФ-2022
07:07 04.09.2022
 
Городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ

Мэр Шестаков заявил, что городские пространства Владивостока подготовили к ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Власти Владивостока в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму провели работы по благоустройству городских территорий и привели в порядок Университетскую набережную на острове Русском, сообщил РИА Новости мэр Константин Шестаков.
"Работы по благоустройству Владивостока ведутся ежегодно, несмотря на проведение таких масштабных международных мероприятий. Тем не менее ВЭФ - это дополнительная возможность привести Владивосток в порядок и сделать его более комфортным. В конечном итоге благоустройство проводится именно для жителей", - рассказал Шестаков.
Он отметил, что традиционно к ВЭФ во Владивостоке приводят в порядок подпорные стены. В этом году появится мурал тигра на стене напротив ТЦ "Море", в рамках молодежного мероприятия в Некрасовском сквере появился мурал "Дедушка Мазай и зайцы". Оформлены подпорные стены вдоль Тополиной аллеи, фасад на улице Семеновская, 9б – здесь появится героиня романа Михаила Булгакова Маргарита. Идет ремонт подземных пешеходных переходов на улице Светланской.
"В районе транспортного кольца и пешеходного перехода на фуникулере завершаются работы по обустройству нового сквера, в центральной части которого установлен памятник исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Приводят в порядок и Университетскую набережную. Здесь восстанавливают участки поврежденной за год брусчатки, ведут озеленительные работы", - сказал собеседник.
Говоря про более масштабные проекты, Шестаков отметил, что в течение осени завершатся работы по благоустройству ряда общественных пространств – это набережные на Татарской и Второй речке, сопка Бурачка, где закончат второй этап работ, а также набережная Спортивной гавани. Кроме того, будут завершены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках федеральной программы.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
04:25
Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу
 
ОбществоВладивостокВЭФ-2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала