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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.09.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:06
2022-09-04T10:06
2022-09-04T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван Приходько."По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела (03.09) Центрально-Городского района Горловки (пр. Победы) со стороны украинских боевиков получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ пострадала мирная жительница