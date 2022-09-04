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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/gorlovka-1814313214.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.09.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:06
2022-09-04T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван Приходько."По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела (03.09) Центрально-Городского района Горловки (пр. Победы) со стороны украинских боевиков получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Стирол
10:06 04.09.2022
 
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКвартира, пострадавшая в результате обстрела
Квартира, пострадавшая в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Квартира, пострадавшая в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван Приходько.
"По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела (03.09) Центрально-Городского района Горловки (пр. Победы) со стороны украинских боевиков получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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