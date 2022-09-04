https://ria.ru/20220904/gorlovka-1814313214.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.09.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:06

2022-09-04T10:06

2022-09-04T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Центрально-городского района Горловки в субботу, сообщает мэр города Иван Приходько."По уточненным данным, в результате вчерашнего обстрела (03.09) Центрально-Городского района Горловки (пр. Победы) со стороны украинских боевиков получила ранение женщина 1982 года рождения", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол