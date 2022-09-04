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Уровень заполненности газохранилищ в Германии достиг 85 процентов - РИА Новости, 04.09.2022
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Уровень заполненности газохранилищ в Германии достиг 85 процентов
Уровень заполненности газохранилищ в Германии достиг 85 процентов - РИА Новости, 04.09.2022
Уровень заполненности газохранилищ в Германии достиг 85 процентов
Уровень заполнения газовых хранилищ Германии в субботу составил 85,02%, таким образом, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T00:48
2022-09-04T05:18
экономика
в мире
германия
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Уровень заполнения газовых хранилищ Германии в субботу составил 85,02%, таким образом, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода "Северный поток 1", следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю - на 95%.Согласно данным GIE на вечер субботы, уровень заполненности газохранилищ составил 85,02%. Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.Как комментировало в субботу Федеральное сетевое агентство ФРГ, Германия сейчас в разы лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад, и пополнение газохранилищ в стране продолжается. Отмечалось, что был достигнут хороший прогресс как в заполнении хранилищ, так и в поставках по другим маршрутам, помимо российских трубопроводов, а также в создании новых мощностей для выгрузки сжиженного газа."Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
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экономика, в мире, германия
Экономика, В мире, Германия
00:48 04.09.2022 (обновлено: 05:18 04.09.2022)
 
Уровень заполненности газохранилищ в Германии достиг 85 процентов

Уровень заполненности немецких газовых хранилищ составил 85,02 процента

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Уровень заполнения газовых хранилищ Германии в субботу составил 85,02%, таким образом, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода "Северный поток 1", следует из данных ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю - на 95%.
Согласно данным GIE на вечер субботы, уровень заполненности газохранилищ составил 85,02%. Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
Как комментировало в субботу Федеральное сетевое агентство ФРГ, Германия сейчас в разы лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад, и пополнение газохранилищ в стране продолжается. Отмечалось, что был достигнут хороший прогресс как в заполнении хранилищ, так и в поставках по другим маршрутам, помимо российских трубопроводов, а также в создании новых мощностей для выгрузки сжиженного газа.
"Газпром" накануне сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение "Газпрома" технической причиной для остановки газопровода.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
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