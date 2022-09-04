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В Европарламенте оценили значение месторождений газа на Кипре для ЕС - РИА Новости, 04.09.2022
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В Европарламенте оценили значение месторождений газа на Кипре для ЕС
В Европарламенте оценили значение месторождений газа на Кипре для ЕС - РИА Новости, 04.09.2022
В Европарламенте оценили значение месторождений газа на Кипре для ЕС
Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала многообещающими обнаруженные в исключительной экономической зоне Кипра месторождения газа. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:43
2022-09-04T20:43
в мире
кипр
евросоюз
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экономика
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АФИНЫ, 4 сен - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала многообещающими обнаруженные в исключительной экономической зоне Кипра месторождения газа.Метсола дала интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини" накануне намеченного на 9 сентября визита на Кипр.Французская компания TotalEnergies и итальянская Eni сообщили об обнаружении крупных газовых залежей в 160 километрах от побережья Кипра в скважине Cronos-1 в блоке 6, на глубине 2 287 метров. Предварительная оценка предполагает залежи примерно 2,5 триллиона кубических футов газа (70 миллиардов кубометров), причем дополнительная скважина в этом районе может показать дополнительные объемы. Помимо этого, запасы газа на месторождении "Афродита" составляют 4,5 триллиона кубических футов, в месторождении "Глафкос" от 5 до 8 триллионов кубических футов."Недавние открытия значительных запасла газа у берегов Кипра важны по двум причинам", - сказала Метсола."Во-первых, они обещают увеличить добычу газа в ЕС без зависимости от поставок энергии из третьих стран. Эта новость является многообещающей в то время, когда нам необходимо заменить российские источники энергии",- сказала спикер."Во-вторых, сегодняшний кризис еще больше сблизил страны-члены Евросоюза – мы вырабатываем общие решения общих проблем. Это означает, что открытие крупных месторождений природного газа в одной стране является хорошей новостью для всего блока и делает нас всех сильнее", - сказала Метсола.По ее мнению, общий подход к энергетике может еще больше сблизить страны ЕС и стать катализатором мира и сотрудничества, а не фактором, вызывающим конфликты.Говоря о кипрском урегулировании, Метсола сказала, что Турция должна прекратить выдвигать "неприемлемые и радикальные предложения", такие как решение о создании двух государств."Продолжающееся разделение члена семьи ЕС - это открытая рана. Воссоединение Кипра касается всего ЕС. Европейский парламент решительно поддерживает возобновление переговоров для достижения этой цели. Единственным вариантом устойчивого урегулирования кипрского вопроса является продолжение целенаправленного диалога на основе согласованных рамок и резолюций ООН", - сказала она."В то же время Турция должна продемонстрировать приверженность поддержанию добрососедских отношений и прекратить продвигать неприемлемые и радикальные предложения, такие как решение кипрской проблемы на основе сосуществования двух государств, что противоречит духу и букве решений ООН", - заявила Метсола.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Турция.Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
https://ria.ru/20220517/tseny-1788918087.html
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в мире, кипр, евросоюз, оон, eni , турция, греция, экономика, роберта метсола, европарламент
В мире, Кипр, Евросоюз, ООН, Eni , Турция, Греция, Экономика, Роберта Метсола, Европарламент
20:43 04.09.2022
 
В Европарламенте оценили значение месторождений газа на Кипре для ЕС

Председатель Европарламента Метсола назвала месторождения газа на Кипре важными для ЕС

© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол, Кипр
Вид на Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Вид на Лимасол, Кипр. Архивное фото
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АФИНЫ, 4 сен - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола назвала многообещающими обнаруженные в исключительной экономической зоне Кипра месторождения газа.
Метсола дала интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини" накануне намеченного на 9 сентября визита на Кипр.
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Французская компания TotalEnergies и итальянская Eni сообщили об обнаружении крупных газовых залежей в 160 километрах от побережья Кипра в скважине Cronos-1 в блоке 6, на глубине 2 287 метров. Предварительная оценка предполагает залежи примерно 2,5 триллиона кубических футов газа (70 миллиардов кубометров), причем дополнительная скважина в этом районе может показать дополнительные объемы. Помимо этого, запасы газа на месторождении "Афродита" составляют 4,5 триллиона кубических футов, в месторождении "Глафкос" от 5 до 8 триллионов кубических футов.
"Недавние открытия значительных запасла газа у берегов Кипра важны по двум причинам", - сказала Метсола.
"Во-первых, они обещают увеличить добычу газа в ЕС без зависимости от поставок энергии из третьих стран. Эта новость является многообещающей в то время, когда нам необходимо заменить российские источники энергии",- сказала спикер.
"Во-вторых, сегодняшний кризис еще больше сблизил страны-члены Евросоюза – мы вырабатываем общие решения общих проблем. Это означает, что открытие крупных месторождений природного газа в одной стране является хорошей новостью для всего блока и делает нас всех сильнее", - сказала Метсола.
По ее мнению, общий подход к энергетике может еще больше сблизить страны ЕС и стать катализатором мира и сотрудничества, а не фактором, вызывающим конфликты.
Говоря о кипрском урегулировании, Метсола сказала, что Турция должна прекратить выдвигать "неприемлемые и радикальные предложения", такие как решение о создании двух государств.
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"Продолжающееся разделение члена семьи ЕС - это открытая рана. Воссоединение Кипра касается всего ЕС. Европейский парламент решительно поддерживает возобновление переговоров для достижения этой цели. Единственным вариантом устойчивого урегулирования кипрского вопроса является продолжение целенаправленного диалога на основе согласованных рамок и резолюций ООН", - сказала она.
"В то же время Турция должна продемонстрировать приверженность поддержанию добрососедских отношений и прекратить продвигать неприемлемые и радикальные предложения, такие как решение кипрской проблемы на основе сосуществования двух государств, что противоречит духу и букве решений ООН", - заявила Метсола.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Ее признала только Турция.
Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
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