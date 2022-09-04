https://ria.ru/20220904/gaz-1814348405.html

Новак предупредил европейцев о непредсказуемой зиме

Новак предупредил европейцев о непредсказуемой зиме - РИА Новости, 04.09.2022

Новак предупредил европейцев о непредсказуемой зиме

Европу ждет полная неожиданностей зима, так как и без того высокая биржевая стоимость газа может увеличиться с наступлением холодов, заявил вице-премьер... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:48

2022-09-04T14:48

2022-09-04T15:33

экономика

павел зарубин

европа

азербайджан

азия

газпром

северный поток

александр новак

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Европу ждет полная неожиданностей зима, так как и без того высокая биржевая стоимость газа может увеличиться с наступлением холодов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Что касается приостановки поставок по газопроводу "Северный поток", то Запад в этом вопросе перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, считает Новак. Он отметил, что ремонт и возврат турбины, находящейся сейчас в Германии, должны соответствовать контракту.Россия, в свою очередь, гарантированно будет обеспечена теплом и светом с наступлением холодов, заявил вице-премьер. По его словам, цены на газ в стране сейчас в 40 раз ниже, чем в Европе."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако накануне "Газпром" заявил, что работу восстановить не удастся из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60. Позже компания сообщила, что специалистам Siemens негде проводить ремонтные работы.После сообщения "Газпрома" о приостановке "Северного потока" цены на газ подскакивали, превысив 2700 долларов за тысячу кубометров, и уже через неделю перешагнули порог в 3500 долларов и приблизились к историческому максимуму в 3892 доллара. Однако потом за несколько дней его стоимость снизилась более чем на тысячу долларов. Пока котировки примерно в десять раз превышают цены прошлого года, когда они и так были рекордными.

https://ria.ru/20220904/gaz-1814344952.html

https://ria.ru/20220904/gaz-1814298954.html

европа

азербайджан

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, павел зарубин, европа, азербайджан, азия, газпром, северный поток, александр новак