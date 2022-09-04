14:48 04.09.2022 (обновлено: 15:33 04.09.2022)
Новак предупредил европейцев о непредсказуемой зиме
Вице-премьер Новак: Европу ждет непредсказуемая зима, цены на газ могут продолжить рост
Александр Новак. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Европу ждет полная неожиданностей зима, так как и без того высокая биржевая стоимость газа может увеличиться с наступлением холодов, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплое время года, у нас зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", — подчеркнул он.
Что касается приостановки поставок по газопроводу "Северный поток", то Запад в этом вопросе перекладывает проблемы с больной головы на здоровую, считает Новак. Он отметил, что ремонт и возврат турбины, находящейся сейчас в Германии, должны соответствовать контракту.
Россия, в свою очередь, гарантированно будет обеспечена теплом и светом с наступлением холодов, заявил вице-премьер. По его словам, цены на газ в стране сейчас в 40 раз ниже, чем в Европе.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако накануне "Газпром" заявил, что работу восстановить не удастся из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60. Позже компания сообщила, что специалистам Siemens негде проводить ремонтные работы.
После сообщения "Газпрома" о приостановке "Северного потока" цены на газ подскакивали, превысив 2700 долларов за тысячу кубометров, и уже через неделю перешагнули порог в 3500 долларов и приблизились к историческому максимуму в 3892 доллара. Однако потом за несколько дней его стоимость снизилась более чем на тысячу долларов. Пока котировки примерно в десять раз превышают цены прошлого года, когда они и так были рекордными.