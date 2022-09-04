https://ria.ru/20220904/gaz-1814344952.html

Шольц прокомментировал остановку поставок газа по "Северному потоку — 1"

Шольц прокомментировал остановку поставок газа по "Северному потоку — 1" - РИА Новости, 04.09.2022

Шольц прокомментировал остановку поставок газа по "Северному потоку — 1"

Германия с декабря прошлого года изучала вероятность прекращения поставок российского газа и благодаря своевременной подготовке страна сможет преодолеть текущие РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:21

2022-09-04T14:21

2022-09-04T17:21

в мире

экономика

северный поток

олаф шольц

германия

россия

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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Германия с декабря прошлого года изучала вероятность прекращения поставок российского газа и благодаря своевременной подготовке страна сможет преодолеть текущие трудности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с представителями партий СДПГ, СвДП и "Зеленые". Общение со СМИ транслировалась телеканалом Phoenix в прямом эфире.Канцлер напомнил, что Германия активно пополняла свои газохранилища. Он заверил, что этот процесс будет продолжаться и ближайшей зимой."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако накануне "Газпром" заявил, что работу восстановить не удастся из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60. Позже компания сообщила, что специалистам Siemens негде проводить ремонтные работы.

https://ria.ru/20220904/germaniya-1814311214.html

германия

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, северный поток, олаф шольц, германия, россия