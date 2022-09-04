14:21 04.09.2022 (обновлено: 17:21 04.09.2022)
Шольц прокомментировал остановку поставок газа по "Северному потоку — 1"
Шольц: Германия с декабря 2021 года готовилась к остановке поставок российского газа
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Германия с декабря прошлого года изучала вероятность прекращения поставок российского газа и благодаря своевременной подготовке страна сможет преодолеть текущие трудности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с представителями партий СДПГ, СвДП и "Зеленые". Общение со СМИ транслировалась телеканалом Phoenix в прямом эфире.
"Мы с декабря прошлого года с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это произойдет", — сказал Шольц, комментируя приостановку поставок газа по "Северному потоку".
Канцлер напомнил, что Германия активно пополняла свои газохранилища. Он заверил, что этот процесс будет продолжаться и ближайшей зимой.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. На днях газопровод остановили на плановый ремонт, однако накануне "Газпром" заявил, что работу восстановить не удастся из-за утечки масла в единственном работавшем агрегате Trent 60. Позже компания сообщила, что специалистам Siemens негде проводить ремонтные работы.