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На "Ленфильме" девушка снялась полуобнаженной у экспозиции о войне - РИА Новости, 04.09.2022
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На "Ленфильме" девушка снялась полуобнаженной у экспозиции о войне
На "Ленфильме" девушка снялась полуобнаженной у экспозиции о войне - РИА Новости, 04.09.2022
На "Ленфильме" девушка снялась полуобнаженной у экспозиции о войне
Девушка сфотографировалась полуобнаженной на экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм", посвященной кинооператорам и актерам в период... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T22:47
2022-09-04T22:47
ленинград
берлин (город)
ленфильм
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Девушка сфотографировалась полуобнаженной на экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм", посвященной кинооператорам и актерам в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе творческой мастерской "Невский баталист"."Инцидент произошел в пятницу вечером, когда на экспозиции уже не было других посетителей. Молодого человека и девушку, которые делали такие фото, заметил охранник по камерам наблюдения. Он подошел и сделал им замечание. Затем он второй раз сделал им замечание. Наши сотрудники были растеряны… Все наши посетители перед началом осмотра экспозиции получают инструктаж. Мы сообщаем, что ведется видеонаблюдение. Мы везде пишем и просим с уважением фотографироваться на фоне нашей экспозиции, помнить о том, что она посвящена подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, кинооператорам в данном случае. Но здесь какое-то полное неуважение", - рассказала пресс-секретарь творческой мастерской "Невский баталист" Маргарита Попова.Она отметила, что "Невский баталист" решил обнародовать видео с камер наблюдения. На видеозаписи видно, что молодой человек делает фото полуобнаженной девушки на фоне экспозиции."Мы приняли решение эту видеозапись опубликовать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Мы не планировали обращаться в правоохранительные органы, но и не будем отказываться. К нам уже сегодня приходил сотрудник правоохранительных органов. Мы объяснили ситуацию", - рассказала Попова.Масштабная экспозиция "Пропавшие в кинохронике" на площадке киностудии "Ленфильм" посвящена фотокорреспондентам, кинооператорам, актерам, которые вместе со всей страной приближали победу в Великой Отечественной войне. Проект состоит из 15 разных эпизодов. Все они, объединенные одним маршрутом и аудиорассказом, дают возможность погрузиться в атмосферу того героического времени.Экспозиция создана творческой мастерской "Невский баталист". Основой концепции проекта "Пропавшие в кинохронике" стали судьбы сотрудников киностудий, военных корреспондентов, простых солдат, которые прошли Великую Отечественную войну. Их путь от Ленинграда до Берлина воссоздан в павильоне "Ленфильма". Фигуры героев, элементы зданий, макеты техники, – все выполнено в натуральную величину и максимально достоверно.
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ленинград, берлин (город), ленфильм, санкт-петербург, происшествия
Ленинград, Берлин (город), Ленфильм, Санкт-Петербург, Происшествия
22:47 04.09.2022
 
На "Ленфильме" девушка снялась полуобнаженной у экспозиции о войне

Девушка сфотографировалась полуобнаженной на военно-исторической экспозиции на "Ленфильме"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкУ главного здания киностудии "Ленфильм"
У главного здания киностудии Ленфильм - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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У главного здания киностудии "Ленфильм". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Девушка сфотографировалась полуобнаженной на экспозиции "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм", посвященной кинооператорам и актерам в период Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе творческой мастерской "Невский баталист".
"Инцидент произошел в пятницу вечером, когда на экспозиции уже не было других посетителей. Молодого человека и девушку, которые делали такие фото, заметил охранник по камерам наблюдения. Он подошел и сделал им замечание. Затем он второй раз сделал им замечание. Наши сотрудники были растеряны… Все наши посетители перед началом осмотра экспозиции получают инструктаж. Мы сообщаем, что ведется видеонаблюдение. Мы везде пишем и просим с уважением фотографироваться на фоне нашей экспозиции, помнить о том, что она посвящена подвигу ветеранов Великой Отечественной войны, кинооператорам в данном случае. Но здесь какое-то полное неуважение", - рассказала пресс-секретарь творческой мастерской "Невский баталист" Маргарита Попова.
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Она отметила, что "Невский баталист" решил обнародовать видео с камер наблюдения. На видеозаписи видно, что молодой человек делает фото полуобнаженной девушки на фоне экспозиции.
"Мы приняли решение эту видеозапись опубликовать, чтобы привлечь внимание к проблеме. Мы не планировали обращаться в правоохранительные органы, но и не будем отказываться. К нам уже сегодня приходил сотрудник правоохранительных органов. Мы объяснили ситуацию", - рассказала Попова.
Масштабная экспозиция "Пропавшие в кинохронике" на площадке киностудии "Ленфильм" посвящена фотокорреспондентам, кинооператорам, актерам, которые вместе со всей страной приближали победу в Великой Отечественной войне. Проект состоит из 15 разных эпизодов. Все они, объединенные одним маршрутом и аудиорассказом, дают возможность погрузиться в атмосферу того героического времени.
Экспозиция создана творческой мастерской "Невский баталист". Основой концепции проекта "Пропавшие в кинохронике" стали судьбы сотрудников киностудий, военных корреспондентов, простых солдат, которые прошли Великую Отечественную войну. Их путь от Ленинграда до Берлина воссоздан в павильоне "Ленфильма". Фигуры героев, элементы зданий, макеты техники, – все выполнено в натуральную величину и максимально достоверно.
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