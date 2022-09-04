14:37 04.09.2022 (обновлено: 16:49 04.09.2022)
Ситуация в Европе ухудшится с похолоданием, заявили в Кремле
Песков возложил вину за остановку "Северного потока" на европейских "горе-политиков"
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. В ситуации с энергоснабжением Европы виноват не "Газпром", а "горе-политики", принимавшие решение о санкциях против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин.
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Отказ от сервисного обслуживания "Северного потока" представитель Кремля назвал абсурдным.
"Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона связала снижение поставок с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.
В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60, что в Германии в лице компании Siemens Energy не сочли технической причиной для остановки прокачки. Впоследствии российская госкорпорация заявила, что Siemens готова ремонтировать установку, но из-за санкций ей негде это делать.