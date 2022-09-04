https://ria.ru/20220904/evropa-1814347253.html

Ситуация в Европе ухудшится с похолоданием, заявили в Кремле

Ситуация в Европе ухудшится с похолоданием, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.09.2022

Ситуация в Европе ухудшится с похолоданием, заявили в Кремле

В ситуации с энергоснабжением Европы виноват не "Газпром", а "горе-политики", принимавшие решение о санкциях против России, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:37

2022-09-04T14:37

2022-09-04T16:49

экономика

павел зарубин

владимир соловьев (телеведущий)

siemens

газпром

северный поток

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. В ситуации с энергоснабжением Европы виноват не "Газпром", а "горе-политики", принимавшие решение о санкциях против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."И именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин.Отказ от сервисного обслуживания "Северного потока" представитель Кремля назвал абсурдным."Северный поток" с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона связала снижение поставок с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.В пятницу же "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60, что в Германии в лице компании Siemens Energy не сочли технической причиной для остановки прокачки. Впоследствии российская госкорпорация заявила, что Siemens готова ремонтировать установку, но из-за санкций ей негде это делать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/otoplenie-1813855575.html

https://ria.ru/20220903/niderlandy-1814227183.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), siemens, газпром, северный поток