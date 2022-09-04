https://ria.ru/20220904/evro-1814290038.html

Аналитик перечислил страны, которые откажутся от евро первыми

Аналитик перечислил страны, которые откажутся от евро первыми - РИА Новости, 04.09.2022

Аналитик перечислил страны, которые откажутся от евро первыми

С ухудшением экономической ситуации в Евросоюзе растут и социально-политические разногласия. В такой ситуации для ряда стран, например, для Италии, Греции,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T01:16

2022-09-04T01:16

2022-09-04T04:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. С ухудшением экономической ситуации в Евросоюзе растут и социально-политические разногласия. В такой ситуации для ряда стран, например, для Италии, Греции, Испании, Португалии, наиболее выгодным может оказаться отказ от евро и возврат к национальной валюте, рассказывает агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Разгорающийся энергокризис приводит к росту издержек предприятий в европейских странах, из-за чего они снижают производство или даже закрываются. На этом фоне происходит падение стоимости евро по отношению к доллару, что также разгоняет инфляцию за счет удорожания импортных товаров. Такие экономические трудности, наряду с большими долгами многих стран еврозоны, продолжат способствовать нарастанию противоречий и евроскептицизму, заключил эксперт.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, евро