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В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки - РИА Новости, 04.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки - РИА Новости, 04.09.2022
В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР сообщила в воскресенье, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 20 человек, танк и два грузовика. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:41
2022-09-04T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила в воскресенье, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 20 человек, танк и два грузовика."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс
10:41 04.09.2022
 
В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 20 украинских военных и танка

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила в воскресенье, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 20 человек, танк и два грузовика.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбасс
 
 
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