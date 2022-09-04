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В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки - РИА Новости, 04.09.2022
В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР сообщила в воскресенье, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 20 человек, танк и два грузовика. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:41
2022-09-04T10:41
2022-09-04T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила в воскресенье, что за минувшие сутки украинские войска потеряли более 20 человек, танк и два грузовика."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля и более 20 человек личного состава", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс
В ДНР заявили об уничтожении более 20 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 20 украинских военных и танка