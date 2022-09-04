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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов, 10 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T09:17
2022-09-04T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов, 10 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Противник применял…, выпустив 241 единицу различных боеприпасов… За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Донецке, поселке Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобожденной ранее Евгеновке", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 23 домостроения в Донецке и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире, донецк (днр), горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина
09:17 04.09.2022
 
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, десять человек пострадали

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов, 10 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Противник применял…, выпустив 241 единицу различных боеприпасов… За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Донецке, поселке Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобожденной ранее Евгеновке", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Отмечается, что было повреждено 23 домостроения в Донецке и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаУкраина
 
 
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