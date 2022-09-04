https://ria.ru/20220904/dnr-1814308309.html

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов, 10 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T09:17

2022-09-04T09:17

2022-09-04T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР, выпустив 241 единицу боеприпасов, 10 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Противник применял…, выпустив 241 единицу различных боеприпасов… За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Донецке, поселке Донецк-Северный Ясиноватского района, Горловке и освобожденной ранее Евгеновке", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено 23 домостроения в Донецке и Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, украина