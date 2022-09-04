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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/dnr-1814305024.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T08:22
2022-09-04T08:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
зайцево
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм...; 07.20 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 07.25 - н.п. Дружба - н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220904/evgenovka-1814304881.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Зайцево, Стирол, НАТО
08:22 04.09.2022
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за десять минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм...; 07.20 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 07.25 - н.п. Дружба - н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
08:18Специальная военная операция на Украине
При обстреле ВСУ Евгеновки пострадали два человека
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)ЗайцевоСтиролНАТО
 
 
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