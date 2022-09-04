Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за десять минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм...; 07.20 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 07.25 - н.п. Дружба - н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.