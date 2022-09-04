https://ria.ru/20220904/dnr-1814305024.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T08:22

2022-09-04T08:22

2022-09-04T08:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

зайцево

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпустив в сумме 15 снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм...; 07.20 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 07.25 - н.п. Дружба - н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220904/evgenovka-1814304881.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

зайцево

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк (днр), зайцево, стирол, нато