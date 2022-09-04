https://ria.ru/20220904/bogi-1814121920.html

"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет

"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет - РИА Новости, 04.09.2022

"Послание древним богам". Ученые взломали код возрастом 4000 лет

Ученые решили одну из исторических загадок: расшифровали древнеиранскую письменность, возраст которой свыше четырех тысяч лет. Более века она была для... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T08:00

2022-09-04T08:00

2022-09-04T08:03

религия

иран

ближний восток

франция

болонский университет

оксфордский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые решили одну из исторических загадок: расшифровали древнеиранскую письменность, возраст которой свыше четырех тысяч лет. Более века она была для специалистов настоящей головоломкой. Подробнее об открытии — в материале РИА Новости.Загадочное царство на ВостокеОтчет, опубликованный международной группой исследователей из Тегеранского и Болонского университетов, многие уже сравнили с изучением Розеттского камня в XIX веке. Тогда французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон сумел прочесть египетские иероглифы.Нынешняя сенсация касается языка, на котором говорили в древнем государстве Элам. Оно зародилось приблизительно пять тысяч лет назад на юго-западе современного Ирана. Его столица — Сузы — граничила с Шумером, что давало возможность для активной торговли. Поэтому страна быстро стала крупнейшим экономическим и культурным центром своего времени.Позднее на основе процветающего царства возникли персидские державы. В том числе могущественная Ахеменидская (VI-IV вв. до н. э.), позже подчинившая себе значительную часть древнего Ближнего Востока.Именно при раскопках в Сузах в 1903-м археологи из Франции обнаружили первые образцы эламского языка. На нескольких глиняных табличках выгравированы надписи, внешне похожие на клинопись.Поначалу их так и определили. Учитывали и тот факт, что в середине VII века до нашей эры Эламское царство завоевала Ассирия. Вполне возможно, покоренные народы переняли их письменность.Но затем стало понятно: таблички из Суз не поддаются расшифровке. Ученые поняли, что существовала своя, независимая, система знаков.В последующие годы обнаружили и другие образцы эламского письма. На сегодняшний день — более сорока. Некоторые ученые выдвигали версии расшифровки, кому-то удалось даже прочесть отдельные слова. Несмотря на это, ключ к полному пониманию языка так и не нашли.Серебряные кубкиВ 2015-м археолог Франсуа Дессе из лаборатории Archeorient в Лионе решил закончить дело предшественников. Опираясь на их наработки, он со своей командой разделил имеющиеся тексты на группы — в зависимости от происхождения и исторического периода."Большинство из них представляют собой часто повторяющиеся королевские надписи, посвященные древним богам. Например, "Я [имя], великий царь [имя], сын [имя отца], я сделал этот предмет для [имя бога или человека]", — рассказал Дессе.Кроме того, ученые получили доступ к восьми серебряным кубкам III века до н. э., которые хранились в частной коллекции. Стенки сосудов сплошь усеяны эламским письмом и клинописью. Прочитать текст на последней не составило труда (клинопись в наше время достаточно хорошо изучена). Речь в нем шла об одном из правителей Элама.А затем специалисты решили сопоставить записи. Ведь, по логике, имя правителя и его титул в обоих вариантах должны были зафиксировать одинаково.В итоге получился следующий текст: "Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его".В общей сложности команде удалось идентифицировать 72 символа — 96 процентов надписи. Над оставшейся частью, отмечает Дессе, еще предстоит поработать. Как и над остальными эламскими текстами.Спорные моментыОткрытие Дессе в корне меняет представления о возникновении письменности на Ближнем Востоке. До недавнего времени считали, что отправной точкой для любой знаковой системы в этом регионе была клинопись. Наиболее древние ее образцы относятся к бронзовому веку (3300-1200 до н. э.)."Мы выяснили, что у Элама не было такой материнской письменности. А значит, в середине третьего тысячелетия до нашей эры в Иране параллельно существовала своя система", — заключает Дессе.Ученый добавляет: у древнего письма была еще одна отличительная черта. Иероглифы в нем обозначали конкретные звуки или их сочетание. В отличие от той же клинописи, где каждый символ — это логограмма, конкретное слово.Из этого можно предположить, что на юго-западе Ирана появился первый полностью фонетический алфавит. Ранее таковым считалась финикийская азбука, возникшая около 1100 года до нашей эры.Некоторые исследователи, однако, скептически отнеслись к выводам команды Дессе. Они усомнились в подлинности тех самых восьми серебряных кубков, с которыми тот работал. Но металлургический и химический анализ артефактов из частной коллекции показал их подлинность.Кроме того, патина — налет, который образуется на сплавах, — указывает, что сосуды долгое время пробыли в земле. А это еще одно свидетельство подлинности.Критиком выступил также ассиролог Джейкоб Даль из Оксфордского университета. Он заявил: если следовать логике Дессе, эламский язык по древности такой же, как и клинопись. Может, и старше. Однако это неверно, полагает ученый.Даль работает с более древними текстами Элама и считает, что у этого языка был свой прототип, у которого больше общих черт с шумерской письменностью. А значит, говорить о двух независимых знаковых системах нельзя.Правда, записи на протоэламском до сих пор не расшифрованы. Дессе, в свою очередь, уверен: его метод позволит это исправить. Но, подчеркивает он, до разгадки пока далеко — работа только началась.

https://ria.ru/20220814/mayya-1809263828.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иран, ближний восток, франция, болонский университет, оксфордский университет, аналитика - религия и мировоззрение