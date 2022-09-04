Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию
Refugee Education UK: Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию
© Depositphotos / ArstyОксфордский университет
© Depositphotos / Arsty
Оксфордский университет . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Великобритания не в состоянии помочь детям беженцев и лиц, ищущих убежище, получить высшее образование, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на благотворительную организацию Refugee Education UK, занимающуюся вопросами образования беженцев в стране.
По данным организации, ежегодное число запросов, поступающих в ее консультационную службу по вопросам образования для молодых людей из числа беженцев и лиц, ищущих убежища, "заметно увеличилось в последние годы". С сентября 2021 по август 2022 года общее количество запросов увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.
Организация отмечает, что такие студенты не с первого раза поступают в высшие учебные заведения из-за языкового барьера, сложных процессов зачисления и недостаточной осведомленности колледжей и университетов.
"Поступление - это очень трудный процесс. Иногда они говорят, что нужно заполнить онлайн-заявление, и как человек, который не знает английского языка, вы не можете это сделать, поэтому вы просто отказываетесь от этого, и целый год проходит мимо вас", - сказал в интервью телеканалу 21-летний Ахмед Мохаммед, беженец из Эритреи.
Другая собеседница телеканала, 24-летняя Гобика из Шри-Ланки рассказала, что она сдавала экзамен по английскому на родине, но по приезде в Британию ее попросили сделать это вновь.
Как отмечает телеканал, директор организации Кэтрин Гладуэлл говорит, что, когда учащиеся не могут начать свое обучение, это лишает их надежды на будущее.