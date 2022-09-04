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Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию - РИА Новости, 04.09.2022
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Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию
Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию - РИА Новости, 04.09.2022
Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию
Великобритания не в состоянии помочь детям беженцев и лиц, ищущих убежище, получить высшее образование, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:40
2022-09-04T15:40
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Великобритания не в состоянии помочь детям беженцев и лиц, ищущих убежище, получить высшее образование, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на благотворительную организацию Refugee Education UK, занимающуюся вопросами образования беженцев в стране.По данным организации, ежегодное число запросов, поступающих в ее консультационную службу по вопросам образования для молодых людей из числа беженцев и лиц, ищущих убежища, "заметно увеличилось в последние годы". С сентября 2021 по август 2022 года общее количество запросов увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.Организация отмечает, что такие студенты не с первого раза поступают в высшие учебные заведения из-за языкового барьера, сложных процессов зачисления и недостаточной осведомленности колледжей и университетов.Другая собеседница телеканала, 24-летняя Гобика из Шри-Ланки рассказала, что она сдавала экзамен по английскому на родине, но по приезде в Британию ее попросили сделать это вновь.Как отмечает телеканал, директор организации Кэтрин Гладуэлл говорит, что, когда учащиеся не могут начать свое обучение, это лишает их надежды на будущее.
https://ria.ru/20220615/studenty-1795497687.html
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в мире, эритрея, шри-ланка, великобритания
В мире, Эритрея, Шри-Ланка, Великобритания
15:40 04.09.2022
 
Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию

Refugee Education UK: Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию

© Depositphotos / ArstyОксфордский университет
Оксфордский университет - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Depositphotos / Arsty
Оксфордский университет . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Великобритания не в состоянии помочь детям беженцев и лиц, ищущих убежище, получить высшее образование, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на благотворительную организацию Refugee Education UK, занимающуюся вопросами образования беженцев в стране.
По данным организации, ежегодное число запросов, поступающих в ее консультационную службу по вопросам образования для молодых людей из числа беженцев и лиц, ищущих убежища, "заметно увеличилось в последние годы". С сентября 2021 по август 2022 года общее количество запросов увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.
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Организация отмечает, что такие студенты не с первого раза поступают в высшие учебные заведения из-за языкового барьера, сложных процессов зачисления и недостаточной осведомленности колледжей и университетов.
"Поступление - это очень трудный процесс. Иногда они говорят, что нужно заполнить онлайн-заявление, и как человек, который не знает английского языка, вы не можете это сделать, поэтому вы просто отказываетесь от этого, и целый год проходит мимо вас", - сказал в интервью телеканалу 21-летний Ахмед Мохаммед, беженец из Эритреи.
Другая собеседница телеканала, 24-летняя Гобика из Шри-Ланки рассказала, что она сдавала экзамен по английскому на родине, но по приезде в Британию ее попросили сделать это вновь.
Как отмечает телеканал, директор организации Кэтрин Гладуэлл говорит, что, когда учащиеся не могут начать свое обучение, это лишает их надежды на будущее.
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