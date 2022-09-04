https://ria.ru/20220904/bezhentsy-1814356329.html

Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию

Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию - РИА Новости, 04.09.2022

Британия не может обеспечить беженцам доступ к высшему образованию

Великобритания не в состоянии помочь детям беженцев и лиц, ищущих убежище, получить высшее образование, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:40

2022-09-04T15:40

2022-09-04T15:40

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Великобритания не в состоянии помочь детям беженцев и лиц, ищущих убежище, получить высшее образование, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на благотворительную организацию Refugee Education UK, занимающуюся вопросами образования беженцев в стране.По данным организации, ежегодное число запросов, поступающих в ее консультационную службу по вопросам образования для молодых людей из числа беженцев и лиц, ищущих убежища, "заметно увеличилось в последние годы". С сентября 2021 по август 2022 года общее количество запросов увеличилось на 45% по сравнению с предыдущим годом.Организация отмечает, что такие студенты не с первого раза поступают в высшие учебные заведения из-за языкового барьера, сложных процессов зачисления и недостаточной осведомленности колледжей и университетов.Другая собеседница телеканала, 24-летняя Гобика из Шри-Ланки рассказала, что она сдавала экзамен по английскому на родине, но по приезде в Британию ее попросили сделать это вновь.Как отмечает телеканал, директор организации Кэтрин Гладуэлл говорит, что, когда учащиеся не могут начать свое обучение, это лишает их надежды на будущее.

https://ria.ru/20220615/studenty-1795497687.html

https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html

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в мире, эритрея, шри-ланка, великобритания