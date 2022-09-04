В Аргентине написали "Диктант победы"
В Буэнос-Айресе, Мар-дель-Плате и Росарио написали "Диктант победы"
Акция "Диктант Победы". Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сен - РИА Новости. "Диктант победы" написали в трех городах Аргентины на русском и испанском языках, сообщила журналистам глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова.
"В очном формате в Аргентине "Диктант победы" прошел впервые. До этого здесь в акции можно было принять участие только дистанционно и на русском языке. А в этом году при содействии представительства Россотрудничества в Аргентине впервые были открыты площадки не только в Буэнос-Айресе, но и в других городах - в Мар-дель-Плате и Росарио, и не только на русском, но и испанском языках", - сказала она.
"Мы очень рады, что таким образом к акции присоединились не только наши соотечественники, но и аргентинцы, проживающие в различных уголках страны", - добавила Муратова.
"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Впервые диктант состоялся 7 мая 2019 года во всех 85 регионах Российской Федерации, а также в 23 иностранных государствах.
Диктант проводится в формате тестирования. За 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 общефедеральных, пять регионального значения. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.
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