Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине написали "Диктант победы" - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/argentina-1814296161.html
В Аргентине написали "Диктант победы"
В Аргентине написали "Диктант победы" - РИА Новости, 04.09.2022
В Аргентине написали "Диктант победы"
"Диктант победы" написали в трех городах Аргентины на русском и испанском языках, сообщила журналистам глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T02:55
2022-09-04T02:55
россия
в мире
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730522241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb4a64d53ce3ff41916472e7c603858c.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сен - РИА Новости. "Диктант победы" написали в трех городах Аргентины на русском и испанском языках, сообщила журналистам глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова."Мы очень рады, что таким образом к акции присоединились не только наши соотечественники, но и аргентинцы, проживающие в различных уголках страны", - добавила Муратова."Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Впервые диктант состоялся 7 мая 2019 года во всех 85 регионах Российской Федерации, а также в 23 иностранных государствах.Диктант проводится в формате тестирования. За 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 общефедеральных, пять регионального значения. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.
https://ria.ru/20210610/diktant-1736491451.html
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730522241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_deeb4f0b71827ce3ae195d7a8bad62e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, аргентина
Россия, В мире, Аргентина
02:55 04.09.2022
 
В Аргентине написали "Диктант победы"

В Буэнос-Айресе, Мар-дель-Плате и Росарио написали "Диктант победы"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкАкция "Диктант Победы"
Акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Акция "Диктант Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сен - РИА Новости. "Диктант победы" написали в трех городах Аргентины на русском и испанском языках, сообщила журналистам глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова.
"В очном формате в Аргентине "Диктант победы" прошел впервые. До этого здесь в акции можно было принять участие только дистанционно и на русском языке. А в этом году при содействии представительства Россотрудничества в Аргентине впервые были открыты площадки не только в Буэнос-Айресе, но и в других городах - в Мар-дель-Плате и Росарио, и не только на русском, но и испанском языках", - сказала она.
"Мы очень рады, что таким образом к акции присоединились не только наши соотечественники, но и аргентинцы, проживающие в различных уголках страны", - добавила Муратова.
"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Впервые диктант состоялся 7 мая 2019 года во всех 85 регионах Российской Федерации, а также в 23 иностранных государствах.
Диктант проводится в формате тестирования. За 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 общефедеральных, пять регионального значения. Вопросы для экзамена подготовили эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета.
Старший лейтенант Росгвардии Михаил Родионов
10 июня 2021, 16:27
Смоленский росгвардеец стал одним из победителей "Диктанта Победы"
 
РоссияВ миреАргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала