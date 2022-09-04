В Аргентине написали "Диктант победы"

"В очном формате в Аргентине "Диктант победы" прошел впервые. До этого здесь в акции можно было принять участие только дистанционно и на русском языке. А в этом году при содействии представительства Россотрудничества в Аргентине впервые были открыты площадки не только в Буэнос-Айресе, но и в других городах - в Мар-дель-Плате и Росарио, и не только на русском, но и испанском языках", - сказала она.